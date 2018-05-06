遠大董座張躍 跨界無極限

2018-05-06 01:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



遠大董座張躍 分享 facebook 萬科集團創辦人、萬科董事會名譽主席王石日前宣布，將出任遠大科技集團聯席董事長；遠大集團其實來頭不小，董事長張躍是美術老師出身，轉業成功後還成為首位擁有私人飛機的中國人，並拿到中國第一張直升機私人駕照，還曾被譽為「中國的賈伯斯」。

這是王石將萬科交棒給郁亮後，時隔十個月，再次有新動向。他將與張躍一起投身環保事業，並表示萬科和遠大今後會加強合作。

經濟日報提供 分享 facebook 張躍1978年就讀於郴州師範專科學校，主攻美術，畢業後擔任美術教師和圖書管理員多年。1984年辭職轉業，1988年與弟弟張劍一起成功研製出中國大陸第一台無壓熱水鍋爐，並獲得專利。

1992年，張躍成功開發大陸第一台直燃式大型中央空調，同年在長沙創辦遠大空調。1997年，張躍考取大陸第一份直升機私人駕照，同年購入一架商務噴射機和一架直升機，成為大陸首位擁有私人飛機和直升機的企業家，他也因此聲名大噪。

2002年，張躍被評為中國大陸十大民營企業家，2003年被評為中國大陸10位最有價值的卓越商業領袖。

靠銷售鍋爐和空調起家的張躍，2008年改變了公司的戰略方向，原因是四川大地震造成的悲劇。張躍說，看到那麼多「豆腐渣」建築倒塌，他感到非常震驚。

在與德國，日本和美國專家協商後，他似乎找到了解決方案，就是採用鋼結構的建築方式，這種結構可能會在地震中搖擺，但是不會折斷。但這種模式的挑戰是怎麼能讓生產價格便宜到滿足大眾市場的需求。

於是張躍的公司增添一個新的分公司，叫作「遠大可建科技」，團隊成員是建築師和工程師。

2010年，他們第一座建築公開亮相：一天之內為上海世博會建成了一個六層的場館。之後，他們共完成了30多棟建築，其中包括六天建成的高達15層的酒店、15天完成的30層樓高的酒店。

最近幾年，張躍因為宣傳環保、低碳而受到矚目。張躍認為，環境汙染的問題，多數的人是感覺不到變化的。「就像水是溫的，放一隻青蛙進去，它會跳起來。但是慢慢加熱，等到有一天溫度達到沸點，汙染程度到了不可收拾的時候，人類就晚了。」

張躍的言語中無不表現出對環境的擔憂，「我們節能減排、拯救地球所剩的時間並不多了」。

在2015年3月的博鰲論壇上，張躍還曾直言，台灣電價由於過多的補貼，價格過於低廉，這也間接導致能耗的增加，應該透過市場化的模式給能源定價，以提高企業節能的動力。