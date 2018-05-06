大陸網企 女力撐半邊天

2018-05-06 00:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



麥肯錫研究院（MGI）最新調查指出，全球創業成功的億萬女富豪有147位，其中，中國的女企業家最多，高達114位；不過，統計也發現，中國女性日均工作時間近10小時，但45%的工作時間，必須無償處理日常家務。

女性在職場風生水起，還要兼顧家庭，這項調查結果在溫馨的5月令人分外心疼。

調查指出，全球147位創業成功的女性億萬富豪，中國女企業家有114位；其次是美國，但僅有14位。

經濟日報提供 分享 facebook 中國女性特別在電子商務和高科技行業的表現十分搶眼，根據《中國性別平等與女性發展》白皮書指出，中國新互聯網企業約55%由女性創建，這意味女性打下了中國互聯網的半壁江山。

據淘寶統計，經營天貓網店的店主有49.4%為女性；且銷售總額有46.7%是由女店主創造。

界面新聞報導，中國女企業家在電子商務和高科技行業表現出色，撐起半邊天，主要原因是電子商務有利於女性兼顧家庭，對女性創業者來說，互聯網參與門檻較低，電商工作有更高的靈活性和自主權，便於女性創業入場。

此外，創業融資管道增多，中國女性接受高等教育的比例也提高了。

不過，職場女性除了工作，更要兼顧家庭，性別不平等在中國社會屢見不鮮。調查指出，15歲至64歲的中國女性日均工作時間為525分鐘，僅有55%屬於有償工作。

女性無償工作的時間有66%用於日常家務，14%用於照顧家人。換算下來，女性無償工作每天要比男性多44分鐘，也就是每周多工作5小時，幾乎相當於每周多出半個工作日。

中國女性承擔的無償工作約為男性的2.5倍，每週需花費大約27小時，而男性僅花費11小時。調查分析，女性承擔的無償工作總價值高達人民幣6.8兆元，相當於中國GDP總量的9%。

麥肯錫研究院指出，女性在無償工作責任上耗時越多，就越難以抽身投入有償工作。

麥肯錫亞洲區董事長、候任麥肯錫全球總裁施南德指出，從經濟角度來看，中國在女性勞動力參與方面做得最好，但在女性出任領導職位的比例方面還需進一步改進。而研究發現，中國女性承擔無償工作越多，也連帶影響擔任領導職位、從事專業型和技術型工作。