胡超：先扮演母親 才輪到CEO

2018-05-06 00:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



樂友孕嬰童創始人、CEO胡超 中國企業家網 分享 facebook 中國商界木蘭年會評選2018年最具影響力的商界女性，樂友孕嬰童創始人、CEO胡超拿下唯一的桂冠。投入母嬰行業近20年，樂友門市遍布大陸百餘個城市逾580家，網上商城註冊會員數超過1,100萬人。

胡超透露她的成功，是因為「首先是扮演好母親，然後才是CEO。」透露女性企業家獨立不依賴又奉獻付出，兼顧好家庭與事業。

鳳凰網報導，胡超在華南理工大學輕工機械畢業後，赴美攻讀工商管理，1999 年海歸後，為了選擇孩子的母嬰產品，她決定運用自己的專業，要做出品質有口皆碑、值得信賴的品牌，因此創業樂友孕嬰童。

只是為了給孩子有好的母嬰產品，胡超創業一開始就遭遇挫折，她說，當年從矽谷回來帶著互聯網情結，但當年會上網的都是大學生，還沒有購買母嬰產品需求。

在互聯網踢到鐵板，胡超在挫折中明白，創業若只是從自己的熱情出發並不能成事，真正瞭解客戶需求才是成功的基礎。於是，她在北京開了第一家樂友的實體門市，首創送貨上門的服務。這麼一來，樂友打造出「互聯網、實體店、目錄直購」的複合經營模式。

現在樂友創新的「網上商城+APP+連鎖店」模式，成功開創互聯網+全通路的經營模式，為消費者提供一站式服務的購物體驗。

胡超深耕母嬰行業近20年，她說，大陸有很多女性創業者也是因為照顧自己的家人，才選擇互聯網創業。她認為，互聯網創業要成功，必須根據消費環境變化及時做出戰略調整。

她說，近20年能鍥而不捨地做同一件事情其實是挺不容易的，過程中甚至會找不到前進的方向。只有專注堅持到底，對企業發展和個人性格的錘煉才有幫助。