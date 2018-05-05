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中國鐵礦石期貨 境外交易上線

2018-05-05 18:05世界日報 記者戴瑞芬／綜合報導

中國繼推出原油期貨之後，鐵礦石期貨4日也正式實施引入境外交易，打響了期貨市場對外開放第二槍。中國證監會表示，推進鐵礦石期貨國際化，有利於形成國際公認的鐵礦石期貨價格基準，引入鐵礦石行業相關資本，提高避險效率。

證監會新聞發言人高莉表示，鐵礦石期貨引入境外交易者，保持原有合約、核心清算和風控模式不變，採用人民幣計價和結算，接受美元等作為保證金使用。境外交易者通過境內期貨公司會員和境外經紀機構轉委託方式參與，境外資金使用參照特定品種方式管理，提供保稅交割。

鐵礦石期貨國際化方案，比如境外交易者資格和結算系統等，都與原油期貨類似。不過，與原油期貨不同的是，鐵礦石期貨是一個已上市品種。中國鐵礦石期貨自2013年10月上市以來，已發展成為全球最大的鐵礦石衍生產品。

中國雖然是全球最大的鐵礦石進口國和消費國，2017年中國進口鐵礦石達10.75億噸，占全球海運鐵礦石貿易量的75%以上。不過，中國在鐵礦石定價方面一直沒有影響力。

目前鐵礦石市場國際通用的是普氏指數，中國鋼廠使用的鐵礦石中90%是進口礦，其中70%以上又是長協礦，但必須接受普氏價格。

但在鐵礦石期貨引入境外交易，將可以透過鐵礦石期貨國際化為契機，提高鐵礦石期貨價格的國際影響力和代表性，推動鐵礦石期貨成為國內外產業客戶貿易定價基準。

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