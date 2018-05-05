親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中美貿易會談
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

平安好醫生…蜜月不甜

2018-05-05 00:20經濟日報 記者林則宏／綜合報導

號稱全球 AI 醫療科技第一股的「平安好醫生」昨（4）日在香港掛牌，但股價表現卻不理想，終場以平盤港幣54.8收市，與先前獲得653倍超額認購落差明顯，成為港股近期最弱一檔新股。

由大陸大型保險金融集團、中國平安集團分拆的平安健康醫療科技（平安好醫生），成立迄今僅三年時間，其主業發展「行動醫療+AI」。公司官網稱，截止今年2月，註冊用戶數已超過2億。平安好醫生宣稱旗下有近千人的全職醫學團隊，並有近3,100家合作的公立醫院，能協助用戶完成後續的實際就醫服務。

平安好醫生成立迄今尚無獲利，但招股依然受到投資人追捧，發行價雖訂在高檔的港幣54.8元，仍獲得高倍超額認購。平安好醫生此次募資金額達港幣85.64億元，是今年以來港股規模最大的IPO案。

平安集團董事長兼CEO馬明哲、平安好醫生董事長兼CEO王濤等公司高層昨日均出席掛牌儀式。王濤在上市儀式上表示，該公司的商業模式是互聯網加人工智能，他說，「我們要獲取更大的流量，改變消費者的就醫習慣和健康管理習慣，隨著我們的使用者規模逐步擴大，整個業務收入規模也會繼續高速增長，相信未來一定會走向盈利。」

平安好醫生掛牌首日股價盤中最高一度上漲近7%，最後僅勉強守住發行價。路透將原因歸諸於受大盤波動拖累，以及公司過去連續三年虧損的紀錄讓投資者態度趨於審慎。

報導稱，香港科技類股近日有退潮跡象，例如騰訊已從今年1月的歷史高點港幣476.6元大跌約25%。中國平安投資的網路保險公司「眾安線上」去年9月在香港上市以來，近期股價也一直低於當時的發行價。

香港保險金
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

陸鐵礦石期貨 引入境外投資

2018-05-05 00:23

挺戰略產業 460億銀彈上膛

2018-05-05 00:23

外商參股期貨公司 陸籍高管必須占三分之一

2018-05-05 00:23

阿里報喜 Q1大賺668億

2018-05-05 00:20

復星入主陸婚戀網龍頭

2018-05-05 00:20

阿里公布第1季財報 營收人民幣619.3億優於預期

2018-05-04 21:32

股價五年跌逾50％ 聯想被從恒生指數剔除

2018-05-04 18:38

又落井下石 日本DoCoMo停止採購中興終端

2018-05-04 16:14

小米上市造富 雷軍可望晉身中國第4富豪

2018-05-04 14:09

大陸鐵礦石期貨今日正式實施引入境外交易者業務

2018-05-04 11:23

4大判斷！德汽車教父看好陸汽車業

2018-05-04 01:59

第15屆中博會 首次攜手中東國家

2018-05-04 01:59

智能電動車 成全球汽車產業風向球

2018-05-04 01:59

北京二手房4月網簽 創1年新高

2018-05-04 01:59

上海信用卡交易數 線上超過線下

2018-05-04 01:59

世界一流高科技園區 增至10家

2018-05-04 01:59

北京科博會 大陸原創科技亮相

2018-05-04 01:59

上海打造新一代「中國芯」

2018-05-04 00:20

RQDII境外投資 築牆防炒匯

2018-05-04 00:20

特派員在現場／網紅咖啡 用互聯網寫傳奇

2018-05-04 00:20

中芯揪國家隊 設半導體基金

2018-05-04 00:20

武漢三企業IPO案 證監會點頭

2018-05-04 00:19

陸股解碼／金融消費醫療 搶眼

2018-05-04 00:19

平安好醫生赴港掛牌 爆紅

2018-05-04 00:19

陸文化產業興起 首季營收達1.9兆人民幣

2018-05-04 00:16

厲害了我的國？中企非洲員工指廠方壓榨

2018-05-03 22:42

超人加持！小米上市前 李嘉誠見雷軍談合作

2018-05-03 20:08

小米手機 申請在港上市

2018-05-03 11:44

五一長假出遊 陸客最愛台北101

2018-05-03 04:49

廣交會「中國製造」瘋智能轉型

2018-05-03 04:49

南昌砸百億 向海外英才招手

2018-05-03 04:49

稅延養老險啟動 業者迎商機

2018-05-03 04:49

前官員投書BBC談中興案：高科技發展 走錯路了

2018-05-03 00:30

牛津大學報告：中國AI實力 僅美國一半

2018-05-03 00:30

兩外商申請跨入支付徵信

2018-05-03 00:30

亞投行成員國增至86個

2018-05-03 00:30

陸企開辦時程縮短 只要8.5天

2018-05-03 00:30

人民幣跨境支付二期上線

2018-05-03 00:30

港銀搶錢 拆借利率衝高

2018-05-03 00:30
看更多

熱門文章

雲南唯一健在抗戰女兵 馬寧常是馬英九堂姊

2018-05-04 15:11

比子彈高鐵快3倍 中國研發真空管超高速磁懸浮列車

2018-05-04 11:01

包皮割一半醫師喊加價否則陽痿 他嚇壞多付5萬6

2018-05-04 13:48

談判內容曝光 傳美要求陸砍2000億美元年度順差

2018-05-04 23:02

太侮辱！男員工列隊被女經理打巴掌 還學狗爬

2018-05-04 14:58

習近平：只有社會主義才能救中國

2018-05-04 11:00

南沙導彈主力 紅旗9與鷹擊62現身防禦力達400公里

2018-05-04 09:53

中美貿易談判兩日交手 陸官媒：握手言歡將非常困難

2018-05-04 15:40

真講究！南方航空迎來首架波音787-9

2018-05-04 13:06

陸發函澳航 標註台港澳需符一中原則

2018-05-04 13:34

高通通過反壟斷審查 與大唐電信組建合資公司

2018-05-04 17:07

中美貿易談判 美媒：中方面臨官員經驗有限缺點

2018-05-04 21:35

小米上市造富 雷軍可望晉身中國第4富豪

2018-05-04 14:09

中國海關重新對進口美國水果 進行逐批檢查

2018-05-04 16:43

股價五年跌逾50％ 聯想被從恒生指數剔除

2018-05-04 18:38

一個五四兩種心情 北大120年校慶

2018-05-04 18:00

美中貿易談判仍有較大分歧 形勢不樂觀

2018-05-04 16:10

面對大陸統戰 學者：台灣應留意經濟分化策略

2018-05-04 11:03

南海軍備競賽升級 中菲同時部署導彈

2018-05-04 16:15

上海恐怖美髮廳 囚數十少女賣淫12年還虐打灌尿

2018-05-04 15:34

影╱海豚擱淺沙灘 遊客私自扛走

2018-05-04 09:54

趕蚊子氣憤一巴掌 女子竟將自己耳膜打破

2018-05-04 11:20

結束會談 美高階貿易代表團離開北京

2018-05-04 21:27

又落井下石 日本DoCoMo停止採購中興終端

2018-05-04 16:14

4大判斷！德汽車教父看好陸汽車業

2018-05-04 01:59

美中貿易談判 川普推文自誇與習近平關係良好

2018-05-04 08:23

廣州地鐵手扶梯 不再倡「左行右企」

2018-05-04 01:59

被問母語是啥？林鄭月娥轟議員「無聊」

2018-05-04 12:23

新時代執政意識形態 習近平重塑馬克思中國化

2018-05-04 14:14

傳中國加強檢疫美進口水果 恐拖延出貨

2018-05-04 11:04

遭壓迫恐大難來臨 中國地下教友向教廷求援

2018-05-04 10:42

安習今天下午熱線 習明年6月訪日

2018-05-04 12:01

美財政部長梅努欽：與中方有良好交流

2018-05-04 12:39

美財長率團赴陸 中美貿易對峙一次看懂

2018-05-04 21:27

陸夯多肉植物 深圳海關查獲迷幻仙人掌

2018-05-04 12:43

美軍機遭雷射照射 陸國防部：事實不符

2018-05-04 21:11

中美貿易談判 陸方稱對中興案嚴正交涉

2018-05-04 19:07

陸稱中美經貿磋商就部分問題達成共識雙方保持密切溝通

2018-05-04 16:14

習近平高調紀念馬克思 學者指在找政權合法性

2018-05-04 14:10

加大演習宣傳 陸官媒直播福建兩棲裝甲裝備海訓

2018-05-04 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top