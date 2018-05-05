平安好醫生…蜜月不甜

2018-05-05 00:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏 ／綜合報導



號稱全球 AI 醫療科技第一股的「平安好醫生」昨（4）日在香港掛牌，但股價表現卻不理想，終場以平盤港幣54.8收市，與先前獲得653倍超額認購落差明顯，成為港股近期最弱一檔新股。

由大陸大型保險金融集團、中國平安集團分拆的平安健康醫療科技（平安好醫生），成立迄今僅三年時間，其主業發展「行動醫療+AI」。公司官網稱，截止今年2月，註冊用戶數已超過2億。平安好醫生宣稱旗下有近千人的全職醫學團隊，並有近3,100家合作的公立醫院，能協助用戶完成後續的實際就醫服務。

平安好醫生成立迄今尚無獲利，但招股依然受到投資人追捧，發行價雖訂在高檔的港幣54.8元，仍獲得高倍超額認購。平安好醫生此次募資金額達港幣85.64億元，是今年以來港股規模最大的IPO案。

平安集團董事長兼CEO馬明哲、平安好醫生董事長兼CEO王濤等公司高層昨日均出席掛牌儀式。王濤在上市儀式上表示，該公司的商業模式是互聯網加人工智能，他說，「我們要獲取更大的流量，改變消費者的就醫習慣和健康管理習慣，隨著我們的使用者規模逐步擴大，整個業務收入規模也會繼續高速增長，相信未來一定會走向盈利。」

平安好醫生掛牌首日股價盤中最高一度上漲近7%，最後僅勉強守住發行價。路透將原因歸諸於受大盤波動拖累，以及公司過去連續三年虧損的紀錄讓投資者態度趨於審慎。

報導稱，香港科技類股近日有退潮跡象，例如騰訊已從今年1月的歷史高點港幣476.6元大跌約25%。中國平安投資的網路保險公司「眾安線上」去年9月在香港上市以來，近期股價也一直低於當時的發行價。