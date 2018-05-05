阿里報喜 Q1大賺668億

2018-05-05 00:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



阿里巴巴集團發布今年第1季財報（2018財年第4季財報），淨利潤達人民幣140.99億元（約新台幣668.2億元），年增35%。 路透 分享 facebook

阿里巴巴集團昨（4）日晚間發布今年第1季財報（2018財年第4季財報），受惠大陸零售業務、阿里雲及國際零售業務的收入強勁增長，阿里巴巴淨利潤達人民幣140.99億元（約新台幣668.2億元），年增35%。

第1季營收人民幣619.3億元（約新台幣2,934.9億元），年增61%。每股EPS人民幣 5.73元。阿里巴巴盤前股價一度漲逾4.5%。

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阿里巴巴CEO張勇說，今年第1季財報營收年增61%，主要是大陸零售業務、阿里雲及國際零售業務的收入強勁增長，增幅分別達 56%、103%及 63%，另有菜鳥網路及銀泰的併表因素。

大陸零售業務的快速增長，得益於盒馬鮮生、進口業務等新零售項目的增長。

第1季核心電商收入為人民幣512.87億元，年增62%。第1季國際零售業務收入為人民幣39.67億元，年增63%。主要由Lazada和全球速賣通（AliExpress）商品交易額強勁增長所推動。

第1季阿里雲收入人民幣43.85億元，年增103%，因為付費用戶數量增長，以及雲端計算服務的用量增加。

張勇表示，阿里巴巴集團加碼投資於技術開發、雲計算、物流、數字娛樂及本地服務，以此創造大陸及其他新興市場的消費增長。

集團首席財務官武衛表示，2018財年收入2,502.66億元，年增58%，核心電商收入2,140.20億元，年增60%，盈利增長超過40%，年度自由現金流總計達158億美元。展望2019財年，預計整體收入增長將超越60%，反映對核心業務的信心，以及新業務的積極勢頭。