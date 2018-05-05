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挺戰略產業 460億銀彈上膛

2018-05-05 00:23經濟日報 記者李仲維／綜合報導

中國證券報引述權威人士表示，今年大陸官方在財政上已安排近人民幣百億元（約新台幣460億元）資金，聚焦積體電路、新材料、工業互聯網等領域，今年還將在強化創新等方面打出組合拳。

報導指出，除了財政資金及政府引導基金的支持，今年官方將在強化創新、減稅降負方面打出「組合拳」，例如將培育一批工業互聯網的平台，培育一批系統解決方案的供應商；大力發展工業機器人、智慧網聯汽車、人工智慧、大數據等新興產業，研究進一步降低製造業企業稅費負擔等。

報導稱，目前中央級政府專項基金已有17檔，總量逾人民幣8,000億元。其中，國家積體電路產業投資基金第二期方案已上報國務院並獲批，二期募資規模將超過1,500億元。

資料顯示，國家積體電路產業投資基金成立於2014年9月，由國開金融、中國煙草、亦莊國投、中國移動、上海國盛、中國電科、紫光通信、華芯投資等企業發起成立。基金重點投資積體電路晶片製造業，兼顧晶片設計、封裝測試、設備和材料等產業。

銀河證券認為，若積體電路產業基金第二期達人民幣1,500至2,000億元左右，按照1：3的撬動比，所撬動的社會資金規模在4,500億至6,000億元，加上大基金第一期1,387億元及所撬動的5,145億元社會資金，資金總額將逾人民幣1兆元。

目前，政府產業投資基金主要投資於戰略性新興行業，以引導新興產業發展，投資項目以IT、互聯網、機械製造、生物技術和醫療健康為主。

報導稱，2018至2020年大陸將有大量的晶圓代工廠投產，在此情況下，預計未來兩年大陸國內代工環節將以30%以上的速度增長，增速繼續提升。

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