陸鐵礦石期貨 引入境外投資

2018-05-05 00:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ╱綜合報導



大陸鐵礦石期貨昨（4）日正式實施引入境外交易，打響了期貨市場對外開放第二槍。 路透 分享 facebook

大陸繼原油期貨之後，鐵礦石期貨昨（4）日正式實施引入境外交易，打響了期貨市場對外開放第二槍。繼搶得原油期貨首單後，嘉能可公司（Glencore）再次搶得鐵礦石期貨境外交易者首單。

中新社報導，鐵礦石期貨引入境外交易者啟動儀式在大連商品交易所舉行，證監會副主席方星海致辭表示，將在原油、鐵礦石期貨國際化的基礎上，加快引入國際投資者，所有條件成熟的期貨品種都要國際化。

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證監會表示，鐵礦石期貨引入境外交易者，保持原有合約，採用人民幣計價和結算，接受美元等作為保證金使用。境外交易者通過境內期貨公司會員和境外經紀機構轉委託方式參與。

大連商品交易所總經理王鳳海表示，將用三到五年時間，把大商所鐵礦石期貨建設成全球鐵礦石定價中心，並積極推動黃大豆，棕櫚油國際化。新浪財經報導，嘉能可是參與鐵礦石期貨交易的重要客戶，是世界上最大的大宗商品貿易商、世界第四大礦業生產集團。嘉能可在3月26日原油期貨上市首日搶得首單，此次再次搶得鐵礦石期貨境外交易者首單，顯示嘉能可對中國期貨市場的重視。

鐵礦石期貨國際化方案，比如境外交易者資格和結算系統等，都與原油期貨類似。不過，與原油期貨不同的是，鐵礦石期貨是一個已上市品種。大陸鐵礦石期貨自2013年10月上市以來，已發展成為全球最大的鐵礦石衍生產品。

不過，大陸雖然是全球最大的鐵礦石進口國和消費國，2017年中國進口鐵礦石達10.75億噸，占全球海運鐵礦石貿易量的75%以上。不過，大陸在鐵礦石定價方面一直沒有影響力。目前鐵礦石市場國際通用的是普氏指數，大陸鋼廠使用的鐵礦石中90%是進口礦，其中70%以上又是長協礦，必須接受普氏價格。

鐵礦石期貨引入境外交易，將可以透過鐵礦石期貨國際化為契機，提高鐵礦石期貨價格的國際影響力和代表性，成為國內外產業客戶貿易定價基準。