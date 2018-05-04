特派員在現場／網紅咖啡 用互聯網寫傳奇

2018-05-04 00:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬



瑞幸咖啡打出可以AI刷臉識別的互聯網行銷，引起話題、人氣。 網路照片 分享 facebook

「喜茶」去年稱霸大陸茶飲市場，今年網紅飲料店換人做，「瑞幸咖啡（luckin coffee）」獨領風騷。

在上海的辦公大樓、商場、還有電影院，到處可以看到看板上由知名影星湯唯拿著藍杯子「這一杯，誰不愛」，邀你喝咖啡。

這杯咖啡成網紅，是因為它首創互聯網行銷的「O2O外賣＋新零售」模式，顧客在App應用程式下單後，就有大額度的優惠和補貼，像滾雪球滾出用戶量。

想出這種營利模式的，是去年11月辭掉神州優車副總經理的錢治亞，跟她一起創業的前神州優車CMO行銷大將楊飛，就提出過流量池行銷理論。

所以瑞幸咖啡的營利模式，不光是賣咖啡而已，更著眼在等累積規模的線上流量（App）和線下終端（幾百家店），並且掌握了客戶端大數字，可以衍生賣出更多需要和有價值的商品。

瑞幸咖啡的確創造了人氣、話題，但終究是賣咖啡，大陸流行喝咖啡嗎？

根據國際咖啡組織(ICO)統計，和人均年消費400杯的美國以及 200 杯的韓國相比，中國咖啡市場只能說是小巫見大巫。中國人均年咖啡消費量僅4杯，一線城市北上廣頂多20杯。

不過，正因如此，中國咖啡消費以年均15%的幅度增長，遠高於全球市場2%的增長率，正成為世界上最具潛力的咖啡消費大國。

未來三到五年，像星巴克這樣的咖啡專業零售店，將以超過10%的速度增長。相比之下，零售行業其它如餐飲、服裝都還是個位數增長。

也因此，大陸咖啡市場競爭激烈，除了星巴克、costa等咖啡連鎖店以外，麥當勞、肯德基也加入現煮咖啡，此外，還有眾多精品咖啡品牌紛紛冒出頭。

不過，開咖啡店夢想很豐滿，但現實很骨感，因為大陸門市租金成本太高，一天賣一兩百杯的咖啡店，營收很難賺過成本，因此除了星巴克外，包括太平洋、Costa各家都在苦撐。

像瑞幸咖啡這種打著「互聯網、新零售、O2O」的創新品牌，更必須不斷擴張。

瑞幸咖啡是2017年底新創立的品牌，目前已入駐北京、上海、廣州、深圳、天津、福州、武漢等13個主線城市，店面數量已經超過300家，預計今年5月店面數量達到500家，網紅咖啡能否持續長紅，令人拭目以待。