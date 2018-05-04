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RQDII境外投資 築牆防炒匯

2018-05-04 00:20經濟日報 記者李仲維／綜合報導

中國人民銀行昨（3）日發布進一步明確人民幣合格境內機構投資者（RQDII）境外證券投資管理有關事項的通知，要求RQDII進行境外投資，不得將人民幣資金在境外購匯。

人行上海總部昨天也公布RQDII投資境外證券規定，投資建倉兩個工作日內需向人行上海總部報送投資持倉情況表，並於每月初五個工作日內報送上月最後一個自然日對應的持倉情況表。

分析認為，人行的規定顯然是要求RQDII只能在境外投資證券等人民幣計價產品，而不能拿來炒匯。

所謂人民幣合格投資者（RQDII）境外投資，是指取得大陸國務院金融監督管理機構許可的境內金融機構，以自有人民幣資金或募集境內機構和個人人民幣資金，投資於境外金融市場的人民幣計價產品（銀行自有資金境外運用除外）。

刊登在人行網站的通知表示，人行將根據跨境資金流動形勢、離岸人民幣市場流動性及人民幣產品發展情況等因素，對人民幣合格境內機構投資者的境外投資實施宏觀審慎管理。

人行表示，RQDII開展境外投資的，應當按照規定向中國人民銀行上海總部報送人民幣合格投資者基本情況、託管銀行、資金來源及規模、投資計畫、資金匯出入、境外持倉情況等資訊。

通知明確表示，人民幣合格投資者開展境外投資的，不得將人民幣資金在境外購匯。

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