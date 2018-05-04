陸文化產業興起 首季營收達1.9兆人民幣

2018-05-04 00:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏



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大陸早前發布的《『十三五』時期文化產業發展規劃》提出，希望到2020年，大陸文化產業的整體實力和競爭力能明顯增強，全面提升文化產業發展的品質和效益，讓文化產業成為國民經濟支柱性產業。

從統計數據來看，「十三五」（2016年至2020年）以來，大陸文化產業也確實以高於總體經濟成長率的速度快速發展。根據大陸國家統計局對全國規模以上文化及相關產業共計5.7萬家企業的調查顯示，今年第1季，上述企業營收達人民幣1.9兆元，較前一年同期增長10.5%，高於GDP 6.8%的增速。

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大陸對於文化和娛樂服務業「規模以上企業」的定義，是指年營收在人民幣500萬元及以上企業。

儘管傳統紙媒無論是閱讀率或發行量都持續下滑，例如日前發布的一份報告就指出，2017年大陸全國報紙年度總印刷量下降10.75%，為2012年以來連續第六年衰退。

但在國家統計局這項調查中，「新聞信息服務業」第1季營收達人民幣1,740億元，成長34.6%，居調查涉及的九個行業之冠。另有三個行業營收同樣達到兩位數成長，分別是文化投資運營營收達增長26.0%，創意設計服務增長14.5%，內容創作生產增長12.1%。

若從分區域來看，涵蓋北京、天津、上海、江蘇等十個沿海省市的東部地區，依然是大陸文化產業重鎮，今年第1季，規模以上文化及相關產業企業營收達人民幣1兆4,500億元，占全國的76.1%。中部、西部和東北地區占比分別為14.3%、8.6%和1.0%。

從增速來看，西部地區增長14.7%最快，東部增長10.5%、中部增長9.0%。經濟發展陷入困境的東北地區增速則下降3.0%，但降幅已收窄8.5個百分點。