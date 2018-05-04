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中芯揪國家隊 設半導體基金

2018-05-04 00:20經濟日報 記者李仲維／綜合報導

中芯國際與國家積體電路基金等成立投資基金，要促進大陸半導體產業發展。 報系資料照
中芯國際與國家積體電路基金等成立投資基金，要促進大陸半導體產業發展。 報系資料照
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正值中美貿易爭端火熱之際，大陸最大的積體電路晶圓代工企業—中芯國際昨（3）日宣布與國家積體電路產業投資基金（簡稱大基金）、聯力基金等成立一支投資基金，以促進大陸國內半導體行業發展。

根據「中國製造 2025」戰略，半導體市場已成為大陸的優先發展的重要領域，目標是降低對國外技術的依賴，並扶持本國的產業龍頭。

經濟日報提供
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路透報導，據中芯公告，上海堯芯、國家積體電路基金、中芯國際旗下的中芯晶圓及聯力基金就成立「盈富泰克（深圳）環球技術股權投資基金合夥企業」訂立協定，基金的總資本約人民幣16.16億元（約新台幣76.6億元），四方分別按1%、49.5%、10.21%及39.29%的比率出資。

上海堯芯為普通合夥人，其他三方為有限責任合夥人。

盈富泰克獲合夥人委任為基金的管理人。盈富泰克進行國家發展和改革委員會及財政部委託的人民幣投資及政府項目，其於半導體相關範疇擁有豐富的投資經驗。

中芯國際表示，該合夥將投資於在半導體及半導體相關產業營運的選定公司。投資的目的，是協助大陸積體電路產業生態系統加速發展，以及發掘開拓積體電路產業資產的潛在商機，中芯國際的客戶及夥伴將受惠於有關發展，而公司亦可享有該等投資的財務利益。

國家積體電路基金主要透過多種途徑投資於積體電路產業的價值鏈，基金投資者包括國開金融、中國煙草總公司、北京亦莊國際投資、中國移動通信集團公司、上海國盛（集團）、北京紫光通信及華芯投資管理。

而聯力基金是在「浙江製造」總體戰略規劃下發起設立，是推動浙江製造產業轉型升級、打造產業品牌的重要單位。

美國禁止向中興通訊出售零組件，突顯大陸對進口晶片的依賴。據知情人士表示，大陸高層官員與行業和監管機構以及晶片產業基金召開會議，商討進一步加快本已快速發展的晶片行業的計畫。

路透稱，上述會議凸顯大陸對依賴高通和英特爾等全球品牌進口晶片的擔憂，而中美之間在尖端科技的爭端日益惡化，更加重事態的嚴重性。

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