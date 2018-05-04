上海打造新一代「中國芯」

2018-05-04 00:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



上海布局研發新一代「中國芯」，上海市發改委副主任阮青昨（3）日在上海市政府新聞發佈會上表示，按照國家的總體部署，上海專門成立了一個積體電路發展基金，吸引社會資金積極投入自主晶片的研發。

阮青表示，上海的積體電路（IC）產業，近幾年增長速度非常快。尤其是積體電路行業裡的研發設計，上海的優勢已逐步顯現。

澎湃新聞報導，上海首批市級科技重大專項的「矽光子技術」5月初在張江實驗室啟動。矽光子技術讓光子作為資訊載體，實現信號傳輸的安全性和可靠性，是有望顛覆傳統積體電路產業的前瞻性技術。

上海市政府力爭在上海形成完整的矽基光互連晶片產業鏈，打造世界級矽光子基地。

阮青表示，上海很重視積體電路行業。包括晶片設計、晶片封裝測試等，在未來三年將打響「上海服務」品牌的行動，預期會取得重大進展。

同時重大專項與功能型平台加快推進，在硬X射線、矽光子等領域，啟動市級科技重大專項，並在微電子、積體電路、智慧製造、類腦晶片等領域，推動首批六個研發與轉化功能型平台。

上海有很好的矽光子技術研發基礎。多年來，滬上高校、科研院所和企業在這一領域有技術上的突破。另一方面，上海的積體電路產業在全大陸處於領先地位，擁有較為完整的產業鏈。