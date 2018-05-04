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陸股解碼／金融消費醫療 搶眼

2018-05-04 00:19經濟日報 陳蓓娟

3日A股走揚，各族群股票多數收紅，券商類股領漲，軟體服務、電子訊息也有表現，上證指數上漲0.64%，收在3,100點，創業板指數上漲1.4%，收1,826點。

4月27日大陸央行等四部門聯合印發《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》，正式實施的資管新規，對比2017年11月的徵求意見稿，部分條款相對寬鬆，主要是考量金融機構和市場的短期承受能力，以及規定本身的實際操作性，於長期風險防範與短期風險衍生之間再平衡，將過渡期延長至2020年底。

同時，擴大適用範圍，給予金融機構更充足的調整時間，未來投資人對於實體經濟與非標融資的擔憂將改善，有助修復A股目前偏弱的格局。

進入5月後，政策帶領下的風險偏好持續修復將是A股的發展核心，藍籌股整體的2017年財報表現不錯，但不少優質個股在資金轉向創業板龍頭時被錯殺，提供布局機會。加上內外部不確定性降低、A股納入MSCI題材吸引海外資金，都可望對低估值藍籌形成有效支撐，此時正是相對較佳的進場時機。

經過第1季的估值調整後，目前A股整體本益比約為18.7倍，幾個主要指數上證50、滬深300本益比分別約為10.6倍與12.9倍，都僅在歷史中位數水準。

隨政策再平衡修復市場風險偏好，優質藍籌的表現空間更大且下檔風險有限。在擴大內需政策導向下，內需推動的消費類股值得注意，可關注大金融、大消費，政策支持力度超出預期的醫療類股亦可留意。

（作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人）

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