平安好醫生赴港掛牌 爆紅

2018-05-04 00:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



中國平安旗下的線上醫療平台「平安好醫生」今（4）日在港交所掛牌上市，發行價每股港幣54.8元（約新台幣210元），共募得資金港幣85.6億元（約新台幣328億元），獲超額認購653倍。

中證網報導，平安好醫生IPO募集的資金中，四成用於業務擴張，三成用於外部併購大陸新創公司，另外兩成將用於產品研發和日常公司運營。特別的是，知名投資者孫正義旗下的軟銀公司在平安好醫生上市前，已向平安好醫生投資4億美元（約新台幣120億元）。

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公開資料顯示，平安好醫生成立於2014年8月，註冊資金人民幣3.5億元，主要收入來源為家庭醫生服務、消費型醫療、健康商城、健康管理及健康互動。截至2017年前三季，公司消費型醫療占收入44.7%，為第一大收入來源。

大陸知名網路醫療平台，除平安好醫生外，包括騰訊旗下微醫及阿里巴巴的阿里健康。目前阿里健康、平安好醫生都已上市，微醫預計今年內上市。

人民網報導，平安好醫生是中國平安旗下四隻「獨角獸」（估值在10億美元以上的初創企業）中的網路醫療公司，也是率先上市的一家。由於大陸投資者對平安好醫生高度認可，通過港股通申購股票的人數很多。

平安好醫生從上線至今不足四年，每月活躍用戶數超過3,000萬人，日諮詢流量峰值突破百萬次，並長期位居App Store醫療類排名第一。2018年春節期間，平安好醫生註冊用戶更是突破2億大關。

除了整合線上線下醫療資源之外，平安好醫生還基於自主研發的大數據及人工智慧技術，推出具備輔助智慧診療系統的「AI醫生」，智慧問診、人臉識別、智慧讀片、聲紋識別等多種功能。

目前平安好醫生已有自建醫學團隊近千人、外部簽約醫生數萬人，並成立遍及全大陸的醫療服務提供商網路，包括3,100家醫院及1,100家體檢中心、500家牙科診所和7,500家藥店。