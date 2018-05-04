北京二手房4月網簽 創1年新高

2018-05-04 01:59 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京二手房四月網簽數量創一年新高，市場小幅回溫，房價止跌企穩。但是，新房市場的淡季仍未結束，4月市場交易量繼續維持低位，供應量大幅減少。

中新社報導，據我愛我家集團市場研究院統計，4月，北京二手住宅共網簽13673套，同比2017年4月下滑19.1%，環比2018年3月上升22.6%。雖然同比仍在下降，但4月的二手房網簽量是去年5月至今12個月裡的最高值。

在房價方面，4月，北京二手住宅成交均價環比3月略微上漲0.3%。從近一年價格曲線來看，今年前4月北京二手房價基本平穩，波動幅度很小。與去年4月的最高點相比，今年4月的價格已經累計下降18.2%。

在我愛我家集團市場研究院院長胡景暉看來，促進二手房市場回溫的主要因素在於需求的重新增長。2017年調控政策開始後，北京樓市的投資投機需求被抑制，讓不少購房者進入觀望狀態。隨著政策持續、市場穩定、房價下跌，北京樓市逐步向居住屬性回歸，形成有利於首次置業及改善需求的購房環境。

胡景暉表示，今年春節後，剛需購房人群重新入市，帶來交易量增加，二手房價格連續下跌的趨勢被止住，形成回溫趨勢。二手房市場已真正走出「3．17」新政之後的交易低谷。目前，市場依舊維持穩定，沒有出現過熱的現象。

麥田房產首席分析師張葉松認為，當前樓市政策基調穩定，潛在客戶需求活躍度正在提升。

目前，北京二手房市場大約有800萬套的存量房，按照年2%的換手率計算，每月應有1.5萬套左右的成交量，每年是16萬套左右。

針對未來北京二手房市場的走勢，胡景暉說，二手房市場的整體趨勢是，交易量在回升中趨穩，交易價格在下跌中趨穩，4月的交易量、房價說明這一趨勢正在發生。未來北京二手房市場將逐步進入交易量、交易價格同時企穩的狀態。

與二手房市場相比，北京新房市場卻呈現持續低迷狀況。據我愛我家集團市場研究院數據統計，4月北京新建商品住宅（不含保障房）共網簽1556套，環比3月微降0.8%，同比2017年4月大幅下降42.8%。

胡景暉表示，北京新房市場的低谷不會一直持續，隨著新增土地入市，未來北京新房的交易水平必將回升。在「房子是用來住的，不是用來炒的」指導下，未來北京新房市場將在房源供應和價格上更加偏向中低收入者，新房市場會進一步向居住屬性回歸。