智能電動車 成全球汽車產業風向球

2018-05-04 01:59 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第十五屆北京國際汽車展覽會上，智能電動汽車正成為全球汽車產業的風向球。

作為中國智能電動汽車領域最早的創業者之一，蔚來公司創始人李斌受訪時表示，借助多年積累的汽車產業基礎和移動網際網路技術，智能電動汽車的快速發展為中國企業提供了一次趕超歐美車企的機會。

新華社報導，李斌表示， 與傳統燃油汽車相比，智能電動汽車的發展更依賴基礎設施的搭建和對用戶習慣的理解，歐美車企的優勢將在新一輪的競爭中被削弱。他說，當前不少中國汽車品牌已經在自動駕駛、人車交互等技術環節取得領先，越來越多的中國車企正在加入全球競爭中。

「智能手機普及的十年，也是中國手機品牌崛起的十年，類似的變化也很可能發生在智能電動汽車領域」。李斌認為，中國車企離用戶更近、對於創新的反應速度更快，在軟件和服務方面具備很強的競爭優勢。

他說，「2012年，我們已經能看到電力驅動、自動輔助駕駛、人工智能技術在汽車上的應用，智能電動汽車成為技術趨勢，汽車成為移動生活空間的可能性越來越高」。

經歷了四年的發展之後，蔚來已在汽車製造領域取得多項突破，獲得中國首批智能網際網路汽車開放道路測試牌照。它的首款電動跑車EP9屢次打破世界著名賽道電動汽車最快圈速紀錄，於去年年末發佈的ES8車型也陸續安排試駕和交付。

對於當下備受關注的無人駕駛和智慧交通，李斌表示新的技術趨勢和蔚來的發展理念不謀而合，即為用戶創造更好的駕駛體驗。