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4大判斷！德汽車教父看好陸汽車業

2018-05-04 01:59聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

正在舉行的北京國際汽車展覽會世界汽車行業的何種發展趨勢？德國著名汽車經濟專家杜登赫費爾（Prof. Dr. Ferdinand Dudenhoeffer）2日接受中新社訪問時表示，北京國際車展正在為未來的汽車發展制定標準。他分析，憑藉在電動車、自動駕駛等領域的快速發展，中國將有望競逐全球汽車行業領導者角色。

杜登赫費爾現為德國杜伊斯堡-埃森大學教授、該校汽車研究所創始人兼所長。其在汽車經濟領域有著深入研究，被德國媒體譽為「汽車教父」。

杜登赫費爾認為，與十年前相比，中國汽車行業發生了翻天覆地的變化。

他以北京國際車展為例指出，當2019年的底特律車展有可能因為缺少汽車展商而停辦，法蘭克福車展上的汽車品牌乏善可陳，日內瓦車展也讓人感到厭倦之時，北京國際車展卻擁有更大規模、更多汽車展商、更多觀眾。

在杜登赫費爾看來，本屆北京車展的三大看點包括：中國如何將自己打造為電動汽車市場翹楚、SUV在華發展情況、中國汽車業加大對外開放。

杜登赫費爾看好中國汽車業未來基於四個原因：

一是中國汽車市場體量深不可測。根據杜伊斯堡-埃森大學汽車研究所整理的數據，2017年中國市場共售出2420萬輛小轎車，已佔全球銷售總量的28.4%。

中國汽車市場仍有強勁的增長潛力，因為中國的經濟仍將保持增長。預測2025年中國的轎車總銷量將達到3450萬輛。

二是中國正在迅速擴大其在電動汽車領域的行業領導地位。中國正在研究高性能電池，從而掌握電動汽車的核心技術。

三是中國將成為自動駕駛汽車發展中心。即便未來仍有很長的路要走，自動駕駛已成為中國在電動汽車領域之外第二重要的主導產業。

四是中國在汽車出行服務方面具有競爭優勢。「滴滴出行」目前擁有4.5億用戶，成為中國最大的個人移動出行平台，中國有望成為全球移動出行服務的領導者。

杜登赫費爾認為，中國的經濟發展日新月益，在汽車服務行業，中國在跟歐洲的競爭中已經具備優勢。中國的市場規模對其汽車業發展是一項重要的驅動力。

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