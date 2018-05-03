厲害了我的國？中企非洲員工指廠方壓榨

2018-05-03 22:42 中央社 台北3日電



中國紀錄片「厲害了，我的國」成為中共誇耀國威的宣傳工具。 新華社 分享 facebook 中國紀錄片「厲害了，我的國」成為中共誇耀國威的宣傳工具。但片中的中資企業華堅集團衣索比亞廠員工指控，他們每天須工作12小時，而月薪不但僅35美元，且須在沒有安全防護的環境工作。

美聯社報導，華堅集團在衣索比亞，雇用了數千名當地人前往工作。而在「厲」片中，華堅集團被描繪成傳播中國影響力和繁榮的一股正面力量。

4名衣索比亞籍華堅現任及離任員工向美聯社透露，他們在廠內工作時並沒有防護性的裝備，但每天卻被迫工作12個小時，且不准籌組工會。

根據報導，其中一名22歲工人加里表示，他的月薪只有35美元（新台幣約1040元）。如果有工人不滿，就會被指為「擾亂工作」，立刻被開除。

另一名20歲工人阿勒穆指控，華堅在衣國的工廠環境惡劣，化學物質令眼睛和鼻子疼痛，還有著能把手剁下來的機器。但廠方卻不知道應讓工人帶手套，如果因此拒絕工作，「他們就開除你」。

在「厲」片中，華堅集團董事長張華榮站在排列整齊的衣索比亞工人前，帶領工人們齊唱中國紅歌「團結就是力量」，並形容自己如同員工們的父親；但衣國工人卻向美聯社表示，中國的經理們常常對著他們吼叫。

根據報導，華堅集團對此表示，相關的指控完全不實；至於「厲」片導演衛鐵則回應，在美聯社告知上述情況前，他不知道有關華堅集團的爭議。之所以把華堅集團置入「厲」片，是因為華堅「將中國繁榮的經驗介紹到了非洲」。

總部設在紐約的非營利組織「中國勞工觀察」指控，華堅集團的工廠存在一系列侵犯勞工權益的現象，有許多工人被壓低工資或被迫加班，目前已掌握了一些證據。