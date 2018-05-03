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超人加持！小米上市前 李嘉誠見雷軍談合作

2018-05-03 20:08聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

小米今日向香港證券交易所遞交申請，值得注意的是，長江和記主席李嘉誠與小米始創人、董事長兼CEO雷軍今日會面，雙方達成合作，包括在長和17,700家門店銷售小米設備等。

隨後，5月3日19時10分，雷軍發微博稱，「今天中午，我有幸見到李嘉誠先生，給他介紹小米，展示最新的產品小米MIX 2S和小米6X。今天李先生精神很好，我借這個寶貴的機會，請教了不少問題，比如他如何看中美貿易糾紛等。 」

澎湃新聞報導，當長和集團聯席董事總經理霍建寧被問到長和會否入股小米時，霍建寧回應稱，對入股小米有興趣，並強調小米是一間好公司，但不能再回應。

按照上市文件披露，董事長兼CEO雷軍持股31.41%，現在，業界普遍認可，其市值達將1,000億美元。小米上市，雷軍身家達314億美元。

長和方面透露，此次合作內容包括將小米的智慧手機、智慧硬體和生活方式產品引入長江和記旗下在世界各地電訊和零售部門。

長和方面稱，這次聯盟將大大擴闊長江和記旗下三集團與屈臣氏集團的產品類別，並有助小米加速擴展其國際銷售網。目前，長江和記旗下全球零售及電訊店鋪超過17,700間，擁有接近1.3億活躍流動電訊客戶及零售的忠實客戶共1.4億。

小米的產品初期將在奧地利、丹麥、香港、愛爾蘭、義大利、瑞典和英國的3集團店舖以及分別在香港、愛爾蘭、英國和荷蘭的豐澤、Superdrug和Kruidvat店舖推出。

長江和記主席李嘉誠與小米始創人、董事長兼CEO雷軍今日會面，雙方達成合作，包括在...
長江和記主席李嘉誠與小米始創人、董事長兼CEO雷軍今日會面，雙方達成合作，包括在長和17,700家門店銷售小米設備等。（取自雷軍微博）
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