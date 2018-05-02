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3,504家A股發布去年財報淨利年增19.2%

2018-05-02 23:00聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

A股3,504家公司公布去年財報，合計營收人民幣39.1兆元（約新台幣185.3兆元），成長18.7%；淨利潤人民幣3.3兆元（約新台幣15.6兆元），增加19.2%，該增速為2010年以來新高。

中國證券報報導，去年2,203家公司淨利潤成長，1,168家公司淨利潤增速逾30%，437家公司淨利潤翻倍。其中，武漢中商去年淨利潤人民幣3.5億元，增17,416%，居滬深兩市淨利增速首位。此外，昊華能源、西水股份、方大炭素、深康佳A等公司淨利增速均超過50倍。

行業方面，受益於供給側改革，鋼鐵、煤炭等上游周期資源品行業公司業績成長強勁，成為上市公司整體業績大幅改善的主要動力。去年滬深主板公司淨利潤明顯成長，中小板增速下滑，創業板更是遭遇淨利增速為負。

幾家歡喜幾家愁，樂視網成為2017年「虧損王」，虧損人民幣138.7億元。賈躍亭通過樂視控股及其所控制的其他樂視子公司欠款達人民幣72.8億元，占資產總額比重為40.6%。

除樂視網外，*ST油服2017年虧損人民幣105.83億元，*ST宜化、鹽湖股份、ST龍力等虧損規模均超過人民幣30億元。

今年第1季，3,504家公司營收合計人民幣9.7兆元，年增11.4%；淨利潤合計人民幣9,271億元，年增14.3%。相比2017年，雙數據皆下滑，但考慮到2017年第1季的高基數，仍顯示成長韌性。

從第1季淨利潤增幅來看，14家公司增幅超過30倍。其中，增幅最大的是當代明誠，約為212倍；新研股份、京運通、華凱創意等淨利潤增幅均超過60倍。當代明誠表示，業績大幅增長主要由於去年同期基數較低。

分析認為，從業績增速居前的公司看，併購收益、資產處置收益成為業績增長主要動力。

人民幣上市公司

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