中信證券：預計人行今明兩年再進行2到3次降準

2018-05-02 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸中信證券發表研究報告預計，人行今明兩年有望再進行2到3次降準。

對於人行4月17日宣布的降準置換中期借貸便利（MLF）的操作，是否還會持續的問題，中信證券明明研究團隊指出，這次降準不是一次性的行為，從長期來看，在大陸金融改革需求下，降準仍有一定空間。

另一方面，2015年公開市場操作常規化以來，MLF逐漸成為金融機構重要的資金來源之一，並對利率具有較顯著的引導作用，而MLF作為公開市場操作工具主要透過基礎貨幣向市場提供資金而不影響貨幣乘數，對長期的市場流動性影響力度有限，因此，置換MLF將是本輪降準的一大特色，並預計這種形式還會持續。

報告認為，置換MLF或將成為本輪降準的常態，從總量和結構來看，符合當前金融和實體經濟去槓桿的進程。

報告分析，大陸目前流動性缺口仍較大，上一次降準開啟的水準，或可成為本輪流動性缺口的目標。本輪降準置換MLF，或可以2016年底和2017年初的人民幣3兆至4兆元MLF餘額為最優規模，在3兆至4兆區間內。

至於降準還將進行幾次的問題，報告分析，考慮MLF分別需要達到人民幣3兆、3.5兆和4兆三種最優規模，每次置換量考慮0.5兆和1兆兩種情況，人行降準的次數在2到3次的機率很大。

報告指出，降準的時間往往先於改革目標的完成時間，預計在2018和2019年將再進行2到3次降準，重點關注的時間點為流動性缺口維持同一中樞水平五個月以上和加息前後。

在債市策略方面，報告指出，短期來看，當前債市或主要收到資管新規實施的影響，而本次正式稿相較五個月前的徵求意見稿，存在明顯的寬鬆跡象，十年期國債收益率將回落至3.4%—3.6%區間。