廣交會「中國製造」瘋智能轉型

2018-05-03 04:49 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



昨天在廣州舉辦的第123屆廣交會三期會中顯示，不少參展大陸企業積極走智能轉型之路，在當下競爭激烈的國際市場獲得出口新優勢。

中新社報導，在廣交會箱包展館，一款售價300美元、能跟著人行走的旅行箱吸引境外採購商目光。福建廈門建發股份有限公司有關負責人指出，這款「智能跟隨旅行箱」是其研發團隊歷時兩年打造的旅行箱型機器人，具備智能跟隨、遙控運動等功能，還能防丟失、防盜。「充一次電可以自行走十幾千米，未來我們還要研發APP，讓操作更便捷。」該負責人說。

由於近年來勞動力成本高漲，一些中國企業在引進自動化生產線方面狠下功夫。廣州市瑞瑪皮具有限公司引進先進的切割機和電腦車縫機，代替以往手工生產，提高生產效率，降低人工成本，手袋、手提箱等產品甚至比手工生產的還漂亮。由於產品質量好、設計精美，廣交會上受到採購商青睞。

廣東華隆文具有限公司國際部營銷總監許丹霞指出，目前該公司有大小設備千餘台，均達到世界頂尖水平。近年來又引進三條全自動荷蘭夾（中高檔辦公文件夾產品）生產線和德國頂尖級的印刷機及其全套自動設備，為產品的延伸提供技術及設備保障，產品得以暢銷歐美、日本、中東、東南亞等60多個國家和地區。

廣交會上轉型更早更快的一些大陸企業，由於產品附加價值高，掌握一定的議價主動權，因而受到匯率波動等元素的影響也相對較小。