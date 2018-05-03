五一長假出遊 陸客最愛台北101

2018-05-03 04:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



支付寶1日在北京發布「五一」小長假出境遊移動支付數據報告，香港、澳門、日本分別列為最受歡迎的消費地前三位，其他依次為：泰國、美國、韓國、澳大利亞、台灣、馬來西亞、新加坡。其中，台北101是最受大陸民眾歡迎的景點之一。

中新社報導，報告顯示，大陸民眾「五一」小長假出境遊用戶在數量上以沿海省分及發達地區為主，其中最多的城市是上海，廣州、北京、杭州、福州、武漢隨列其後。

報告還指出，大陸女性在境外比男性更愛消費，65%在境外消費的支付寶用戶是女性。此外，「90後」用戶首次超過「80後」，成為境外消費主力，最高金額的單筆交易則發生在加拿大一家勞力士精品店。

數據顯示，除了「買買買」，大陸民眾在出境遊時使用手機消費的趨勢已擴展到各個方面，包括餐飲、打車、景點遊玩等。

報告顯示，全球最受歡迎的餐飲連鎖店分別是：麥當勞、香港翠華餐廳、星巴克，而全球最受歡迎的景點則是香港兩大主題公園、台北101大樓，另外，大陸民眾最愛在新加坡、美國、澳洲等地打車。

報告中提到，隨著大陸民眾出境遊消費升級，如何便捷的退稅也成為剛性需求。在支付寶目前開通退稅服務的29個國家中，「五一」期間退稅筆數最多的分別是韓國、法國、德國。而在遊客密集地區，支付寶還提供機場實時退稅服務，包括韓國仁川機場、金浦機場，新加坡的樟宜機場，以及德國、義大利、芬蘭、西班牙、荷蘭、瑞典、瑞士、丹麥、挪威的主要城市機場。