新希望乳業預先披露IPO招股說明書 募資23.9億元

2018-05-02 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



新希望集團旗下的乳品企業「新希望乳業」預先披露IPO招股說明書，將募集資金約人民幣5.04億元（約新台幣23.9億元）。

香港財聯社報導，A股上市公司新希望透過子公司，間接持股新希望乳業13.11%股權。

新希望2日收盤價人民幣7.09元，跌幅1.25%。

中國網財經報導，新希望乳業計畫透過這次IPO募集資金，投向安徽新希望白帝乳業有限公司搬遷擴建、行銷網路建設及品牌推廣、研發中心建設和企業資訊化建設專案，其中投向行銷網路建設及品牌推廣的募資金額約人民幣9,860.28萬元。

該專案建設的總投資為人民幣2.08億元，其中品牌推廣投資約人民幣8200萬元，占比39.48%。

公開資料顯示，新希望乳業的主營業務為乳製品及含乳飲料的研發、生產和銷售。公司的產品主要包括低溫鮮牛奶、低溫優酪乳、低溫調製乳、低溫乳飲料、常溫純牛奶、常溫乳飲料、常溫調製乳、常溫優酪乳及奶粉等9大類。

2015到2017年，新希望乳業營收為人民幣39.15億元、40.53億元和44.22億元，淨利潤為人民幣2.97億元、1.46億元和2.16億元。

其中直銷模式毛利率分別為 39.91%、39.13%和39.67%；經銷模式毛利率分別為29.31%、26.52%和25.99%。

新希望乳業表示，公司在重點區域市場如四川、雲南、河北、浙江等地佔有較高的市場份額，並在行業內建立了較高的市場地位和較強的綜合競爭能力。

未來，公司將持續強化在西南市場的競爭優勢，進一步開拓華北、華東、華南等重點區域性市場，擴大大陸銷售網路並進軍國際市場。

新希望乳業的控股股東為 Universal Dairy Limited。本次發行前，Universal Dairy Limited持有公司5.6億股，占本次發行前總股本的72.8844%，劉永好和劉暢父女為共同實際控制人。