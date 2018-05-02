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在印度迎戰小米 OPPO推出線上品牌Realme

2018-05-02 15:46世界日報 記者林宸誼／綜合報導

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中國手機廠商在印度市場的競爭正在日趨白熱化。OPPO 1日正式發布旗下手機子品牌Realme，這全新的子品牌產品將在印度進行製造，所使用的也會是OPPO自己的生產線，對於OPPO來說，推出線上品牌Realme的目的，還在於和小米在2018年繼續就印度市場展開競爭。

界面新聞報導，和傳統的線下策略不同，這次OPPO決定把Realme手機全部放線上上進行銷售，並與印度亞馬遜達成合作。

根據OPPO公布的消息，Realme手機的價位段會人民幣952元到1905元之間（約149至299美元)，將會在當地時間5月15日正式開售

目前，OPPO方面已經建立了一個單獨的團隊來負責Realme的運作。Realme CEO Madhav Seth表示，子品牌目的在滿足印度年輕用戶對於手機在外觀和拍照方面的需求，「印度的年輕用戶對於手機的外觀設計要求越來越高，他們希望手機產品能體現自己與眾不同的個性。」

2017年是小米在印度豐收的一年。在第3和第4季中，小米憑藉紅米品牌在印度市場獲得了極快的增長速度。

根據市場調研機構Counterpoint的最新數據顯示，在今年第1季，小米的市占達到31.1%，遠超去年同期的13.1%，成為印度智慧手機市場銷售排名第一的品牌。

這讓包括OPPO在內的諸多大陸手機廠商感受到壓力，不僅在於它們和小米的市占差距越來越大，且小米在印度的增長並不僅來自於線上，線下已經開始蠶食OPPO、vivo等品牌的市場。

根據IDC的統計顯示，在2017年第4季，小米的線下市占達到了11.2%，成為了市場第二，線上下通路銷售超過200萬支。

紅米系列最大的賣點在於性價比。在印度，大部分紅米產品定價都在人民幣1400元以下，在該價位段內，紅米手機在配置上有著明顯的優勢，這也讓它們吸引了極為看重性價比的印度用戶們。

另一方面，OPPO將注意力放到線上，也是出於控制線下擴張投入的需要。過去幾年，包括OPPO、vivo等專注線下的品牌，在印度市場投入了不少資金用於行銷，使得它們在當地的利潤率並不高，出於精細化運營的考慮，OPPO也需要把資源配置到成本更低的線上通路上。

OPPO曾嘗試過線上銷售產品，在今年初於印度市場推出了旗艦機型F7之後，OPPO曾經線上上展開了一次閃購活動，並在一天之內賣出了超過1萬支手機。

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