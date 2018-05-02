只花20個月 台積電南京廠16奈米量產

2018-05-02 15:35 世界日報 記者 世界日報 記者 簡永祥 ／綜合報導



台積電南京12吋廠首批16奈米晶圓近期正式量產出貨，展現台積電僅花20個月從動土到正式出貨的高效率能力。台積電南京廠是目前中國製程技術最先進的晶圓代工廠，據悉，首批供貨的客戶是全球虛擬貨幣挖礦龍頭比特大陸。

台積電向來不對單一客戶與出貨狀況置評。業界認為，近期比特幣市場波動劇烈，比特大陸持續對台積電拉貨，透露虛擬貨幣市場動能仍在。

台積電先前在法說會中已揭露，中國客戶營收占比已由去年首季的11%，今年首季竄升至19%，意謂台積電只要將部分當地客戶訂單轉至南京廠生產線，幾乎塞爆目前規畫的產能。

南京投資案是台積電服務全球客戶布局一環，投資額控制在30億美元內，是台灣企業歷年來赴大陸投資最大金額。

台積電規畫，南京廠主要生產16奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程，最大月產能為2萬片12吋晶圓。科技研調機構顧能（Gartner）估計，台積電南京廠月產能有增加至6萬片的空間，不過，台積電表示，南京廠目前還暫不考慮擴充南京廠規模，先進製程重心仍集中在台灣。

市場原估計，台積電南京廠首批16奈米晶圓是為中國最大晶片廠、同時也是台積電主力客戶海思代工旗下網通處理器和手機晶片，不過，消息人士透露，台積電南京廠產能已被比特大陸包下，台積電將量產時程提前，也是因應比特大陸龐大的訂單需求。

半導體業界人士認為，台積電南京廠2016年7月7日舉行動土典禮，僅花20個月就完成建廠、裝機並量產出貨，速度驚人，透露台積電無論在製程技術、建廠等重要指標，都具有獨到且領先的地位，尤其近年中國半導體市場快速崛起，台積電南京廠提前出貨，有利提前搶食龐大商機，為業績加分。

台積電董事長張忠謀先前曾強調，南京廠將是大陸首座能夠在地量產16奈米製程的重要基地，不僅能大幅提升大陸在地晶圓代工水準，也透過兩岸緊密合作，帶來更多互利、共贏的商機。

台積電除在南京設立12吋晶圓廠，也在南京成立設計服務中心，並把台積電的開放創新平台生態系統帶入大陸，目前台積電南京的設計服務中心已有超過100名員工，人數持續增加，並帶動晶圓測試廠欣銓、半導體設備業者家登，以及IC設計服務商創意等至南京投資。