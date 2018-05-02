阿里巴巴：「新零售」商業…像一種生活方式

2018-05-02 01:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



阿里巴巴集團自建首個線上線下社區購物中心，打造出「新零售」商業模式，阿里巴巴集團CEO張勇表示，「新零售」不單是一個購物場所，更像是生活社區、一種生活方式。

阿里布局新零售，一路走來有兩大利器，贏商網報導，盒馬鮮生將超市、菜場、餐廳三者合一，去年開出20餘家門市後，盒馬鮮生今年更是加速衝刺「百店計畫」，光是在4月28日這一天，盒馬鮮生就在大陸十座城市同時開業十家門市。

另一方面，阿里與銀泰百貨合作，結合線上、線下，發展出人、貨、場的數位化融合。旗下十大新零售項目，包括銀泰西選、in junior潮童體驗館、集貨、生活選集、ONMINE零食館等，品牌培育成熟後輸出到全大陸。

除了銀泰，阿里還聯姻百聯，入股三江購物、聯華超市和高鑫零售等，已將「新零售」腳步布局線下各個管道。

報導指出，今年以來，阿里已十次加碼實體商業，從聯手百聯，到開建天貓小鎮，開無人超市及無人4S店，有大手筆布局天貓小店，4月還在上海開出天貓書店及天貓國際體驗店。

特別的是，原本阿里都是靠收購或入股擴大自己的零售陣營，唯獨沒有嘗試自己做購物中心。但「親橙里」開業，標誌阿里入局購物中心領域。

張勇表示，「新零售」商業模式，就是依據消費者生活方式，需要什麼，就提供什麼樣的服務。阿里的「新零售」布局，也開始邁入新的里程碑。