A股市場囧事多...榮華最窮 現金僅161萬

2018-05-02 01:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



2017年年報披露剛結束，A股市場囧事多，榮華實業帳上只有人民幣35萬元（約新台幣161萬元）現金，可能還不如一個普通投資人的家當多，是最窮的上市公司。

證券時報報導，數據寶統計顯示，2017年年報剔除金融企業後，榮華實業、*ST新億、園城黃金等三家上市公司帳上現金不足人民幣百萬元。其中，榮華實業帳上只有35.14萬元現金，是2017年最窮的上市公司。

根據去年實際支付薪資與期末員工數量對比，可以計算出員工薪資情況。數據寶統計顯示，昆百大A和*ST昌魚兩家上市公司，去年員工平均年薪不到人民幣2萬元，昆百大A平均年薪更是只有人民幣0.58萬元（約新台幣2.7萬元），被列為最摳的上市公司。

除對員工摳門外，有的上市公司是對投資人摳門。數據寶統計顯示，金杯汽車、綠景控股、中毅達等三家上市公司連續25年未發現金股利。

嘉事堂則是低學歷員工最多的上市公司，該公司高中及以下學歷人數（含中專）占比達100%，堪稱學歷最低的上市公司。

至於去年大幅裁員的公司，群興玩具、ST雲維、匯冠股份、希努爾等四家上市公司去年員工數量比上年減少超過90%。其中，群興玩具2016年底員工人數為455名，2017年只剩下26名，減幅達94.3%。

相比巨額虧損而言，一年把淨資產虧光的節奏，更令人驚訝。*ST天化、ST保千里、*ST眾和等14家上市公司去年每股虧損額，超過2016年底每股淨資產。