陸去年非現金支付增28.6％ 行動交易扮成長要角

2018-05-02 01:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏



圖／網路 分享 facebook 華爾街日報早前一篇報導，藉由北京一名乞丐面前擺了張紙板，上頭寫著：「推薦使用微信支付」，來預言大陸將率先進入無現金社會。大陸何時能實現無現金社會難以預測，但中國支付清算協會最新發布的《中國支付清算行業運行報告2018》指出，去年大陸非現金支付業務仍持續高速增長。

2017年大陸全國共辦理非現金支付業務1,600多億筆，增長28.6%。其中，銀行和非銀行支付機構處理的行動支付業務筆數增幅分別為46%和147%。但非現金支付業務的金額為人民幣3,750多兆元，成長率則只有1.97%。反映出大陸非現金支付交易已趨向「高頻、小額化」，即使用更為頻繁，但單次交易金額越來越小。

所謂非現金支付業務包括：票據、銀行卡、貸記轉帳等其他結算業務、電子支付。其中，電子支付尤其是行動支付角色日益吃重。

經濟日報提供 分享 facebook 大陸2015年非現金支付業務出現爆發性成長，關鍵就是當年度行動支付業務的筆數和金額分別增長達206%和379%。

不過，在快速發展的同時，非銀行支付機構在合規經營、風險管理、可持續發展等方面所存在的問題，也受到大陸監管機構的重視。

中國人民銀行支付司副司長樊爽文就強調，支付機構不要想方設法去漠視規則，特別是市場上一些大的機構，不能以為自己「大而不能倒、大而不能管」。

中國支付清算協會也提醒消費者，在享受行動支付便利性的同時，也應注意風險防範。該協會副秘書長亢林指出，現在風險源已從傳統的卡機支付業務，向便民、小額、高頻的支付領域滲透，特別是一些新興支付工具。例如二維碼支付十分普遍，但有些安全設置就未得到充分重視。