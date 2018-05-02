新型職業 年輕人創業新藍海

2018-05-02 02:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



跳出傳統的360行還能幹什麼？對當前嚮往並擅長把興趣愛好職業化的大陸年輕人而言，就是開闢滿足多元消費的新型職業，諸如食物造型師、服裝陪購師等因應新的消費需求，正隨著經濟發展不斷被激發出來。

新華社報導，貴州省貴陽市「85後」的楊帆成為一名「家庭整理師」。「如果只是簡單摺衣服、收納物件，那是家政在收拾屋子。而家庭整理師不僅讓房間整潔有序，更希望在收納之間讓屋主人重拾居家生活的樸素與美好。」楊帆說，收納不只是司空見慣的日常，而是一門經營生活的學問。

小到一個抽屜盒，大到一間屋子，無論最初多麼淩亂不堪，幾個小時整理後，便會有全新居家感受。按整理空間的大小收費，一個月接三、四單，楊帆收入將近萬元（人民幣，下同）。

楊帆認為家庭整理師不僅有耐心與責任心，更需學習多種知識。「當前多元消費需求是傳統行業難以滿足的，恰恰也是新興行業的沃土，但無論新舊行業如何更替，都是在服務於大家對美好生活的嚮往」。

「家庭整理師」只是新型職業的一個縮影。作為「酒店試睡員」，楊雨殊能免費入住豪華酒店，還能各種「逛吃」，不花錢還有可觀的報酬，被稱為「史上最安逸的職業」。但楊雨殊說，酒店試睡中的免費「逛吃」並不容易，是個兼具體力和腦力的勞動過程。

楊雨殊表示，酒店試睡重在體驗，需調動感官，包括眼睛看房間陳列是否整齊、酒店標識是否清楚，用鼻子聞房間是否有異味，還要用手觸摸床品看是否乾淨舒適以及用耳朵聆聽房間隔音效果。小到服務員的一句問候，大到整個酒店及其周邊的配套規劃等，最終都將寫入「試睡報告」。

近年來，中國大陸的「航拍熱」讓民用無人機應用更廣泛，也催生職業無人機飛手。一個初入行的飛手，起薪可能就是每月四五千元，而一個有經驗的熟練飛手，年薪起碼在15萬元以上。

貴州大學人文學院教授翁澤仁說，目前，正在轉型升級的大陸經濟，創造出豐富的經濟業態和消費空間，而大數據、網際網路等也在重塑著人們對生活的認知。新型職業不僅是消費驅動，也是年輕人求職創業的興趣所在，正逐漸成為社會勞動的重要組成部分。