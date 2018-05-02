港企尖兵 深化前海深港合作

2018-05-02 02:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



前海蛇口自貿片區管委會主任田夫近日表示，前海深港合作正向深層次多領域展開，並呈現持續加速態勢。一季度註冊港企實現增加值占片區的20.8%，納稅占23.22%，完成固定資產投資占30.17%，港企作為前海經濟支柱的作用持續顯現。

新華社報導，從首筆跨境人民幣貸款到首家港資控股的基金公司和證券公司，CEPA框架下金融業對港澳地區開放措施正在前海加緊落實。同時，大陸國務院給前海的金融領域先行先試政策均已落地，香港金融業貿易場、港交所等香港知名金融機構紛紛在前海布局。

招聯消費金融公司，是首家在CEPA框架下成立的消費金融公司，由中國聯通與招商銀行旗下全資子公司香港永隆銀行共同出資籌建。該公司通過網際網路消費金融模式，把消費金融產品嵌入到各類消費場景，無抵押、無擔保、借款還款全部在網上完成，服務被傳統銀行忽視的中低收入人群。

為深化深港合作，前海在土地上為港企留夠空間，區內三分之一土地面向港企出讓。截至目前，前海已累計面向港企出讓土地15宗，面積34.08公頃，占比47.4%，建築面積約256.9萬平方公尺，占比48.8%。周大福、新世界、九龍倉、嘉里建設等港企積極參與前海開發建設，尋求發展機遇。

來自香港的創業者郭瑋強說：「香港和深圳各有優點，香港是國際化金融中心，深圳發展非常快，特別是在科技和創新領域。我們來到前海創業，就是希望同時借用深圳和香港的優點。」

專家認為，通過深港合作，香港可以吸收中國大陸的動能和活力，深圳可以借鑒和吸納香港的經驗和規範。深港整體參與國際經濟競爭是雙方的共同利益所在，而前海在深港合作上持續開展的深層次多領域的探索是推動這一目標的強大助力。