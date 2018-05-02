廣交會雙優化 逾兩千品牌拚場

2018-05-02 02:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第123屆廣交會三期1日開幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，廣交會將採取措施實現更高品質的發展，為建設經貿強國作貢獻。

新華社報導，全稱為「中國進出口商品交易會」的廣交會創辦於1957年，是中國大陸對外貿易和全球市場的晴雨表和風向球。第123屆廣交會第三期舉辦時間為5月1-5日，主要展出紡織服裝、鞋、辦公箱包及休閒用品、醫藥及醫療保健、食品類產品。

為把廣交會打造成國際一流的「賣全球買全球」的全方位對外開放平臺，廣交會對展區和參展產品實行「雙優化」。在展區結構方面，按行業在所有51個展區進一步細分展品專區，展品專區達到152個，品牌企業2149家，各行業的優秀企業均有參展，同時邀請國外優質企業及特色產品參展、量身定制貿易配對活動，提升進口展的品質。

報導稱，在參展展品結構方面，今年廣交會更注重吸引高品質、高附加值、高技術的產品參展，部分參展企業的產品更新率達80%。

徐兵表示，廣交會還通過創新招商理念和方式，在保持採購商來源全球最廣的同時，提高與會採購商品質。通過加強對知識產權的保護、創辦廣交會出口產品設計獎和設計展示等系列活動，推動「中國製造」向「中國創造、中國智造」前行。