廣交會 喜見老字號創新

2018-05-02 02:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第123屆廣交會三期5月1日在廣州琶洲展館開幕，主要展出食品、藥品、紡織服裝等商品。其中，許多參展的各大中華老字號紛紛走創新發展之路，積極開拓國際市場。

新華社報導，在廣交會展館中，北京同仁堂國際藥業有限公司展位布置得古色古香，京味十足，展品除了著名的安宮牛黃丸、再造丸、紫雪散、狗皮膏，也有罐裝酸梅湯等養生保健飲品和食品，現場吸引大量採購商咨詢洽談。該公司出口部負責人田宇稱，拓展海外市場是近年來同仁堂的一大發展目標，目前同仁堂已經在全球20多個國家和地區設立了超過130家實體店。

誕生於1898年的涪陵榨菜近幾年通過創新生產工藝，提升產品品質，努力推動產品走向全球市場。

本屆廣交會三期，涪陵榨菜針對歐洲、南美、非洲等市場推出了7個袋裝和3個瓶裝的新產品，希望尋找到優質的代理商。

永和食品（中國）股份有限公司在廣交會展位上打出了「讓全世界有華人的地方都能喝到永和豆漿」標語。該公司市場部外貿經理朱勝紅稱，永和豆漿近幾年來通過參展廣交會等平台開拓海外市場，取得的成效十分明顯，目前該公司多數外貿訂單都是在廣交會上拿到的。

朱勝紅稱，老字號不能固守成規，也要創新發展，才能在全球市場競爭中立於不敗之地。鑒於市場調整和消費升級，該公司及時優化了產品結構，使得產品更加適銷對路，比如針對年輕一代推出芒果味、香蕉味、椰汁等風味的豆漿粉，針對中老年人、女性推出紅棗、核桃、黑芝麻等滋養系列豆漿粉，甚至還推出豆漿冰淇淋，以吸引更多消費者。