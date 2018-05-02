陸旅遊消費 女力撐起半邊天

2018-05-02 02:57 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國大陸女性已逐漸超越男性成為假期出遊消費的主力軍，帶動旅遊消費市場的半壁江山。長沙多家旅行社發現，在今年「五一」小長假的旅遊訂單中，超過一半來自女性用戶，年齡分布年輕化，「80後」、「90後」女性是出遊主力群體。

中新社報導，「五一」小長假最後一天，湖南長沙步行街人頭攢動。在深圳某科技公司任品牌總監的蕭曉燕和三個好友排在長隊中等待購買當地特色小吃。打扮時尚的她們手裡領著大包小包，蕭曉燕說，平日上班忙，只有假期才能結伴旅遊，瘋狂購物。「這次來長沙，我一個人就花了3萬多元（人民幣）。」

中國在線旅遊服務提供商攜程（Ctrip）發布的「2017中國女性出遊意願及行為報告」指出，旅遊消費已超過網購和奢侈品，成為女性首選的休閑娛樂消費，八成女性認為旅行比奢侈品更有價值。

湖南長沙天心區某證券公司的首席經濟分析師甄宏博說，隨著經濟收入和家庭、社會地位的日漸提升，女性成為了新時代消費的引導性力量，「她經濟」時代顯然來臨並崛起。

「她經濟」是指隨著女性經濟和社會地位提高，圍繞著女性消費、理財而形成的特有經濟圈和經濟現象。這一現象令眾多商家摩拳擦掌，拿出「十八般武藝」爭奪女性消費者。

「五一」小長假，周凱宇位於長沙太平街的店舖新上了大量款式時尚的串珠手工包，並特意在門前設置補妝室，供女性遊客免費使用。他表示，女性市場擁有巨大發展空間。想要搶占這個市場，不僅要有精準定位，還需要用女性視角去打造更多專屬的女性產品，贏得她們的芳心。

「她經濟」崛起還體現在大陸的網路消費。京東2018年3月發布的「2018女性消費趨勢分析」指出，女性消費撐起網購市場半邊天。過去3年，在京東下單的女性用戶人數增長4倍以上，銷售額增長近5倍，奢侈品是女性消費的座上賓。

「她們在瀏覽購物網站時，最初只是隨便逛逛，但最後卻總是滿載而歸。女性的消費欲望更容易被激發和得到滿足，這也是『她經濟』快速發展的重要原因。」正在撰寫女性消費調研報告的湖南某電子商務公司CEO蔡倩麗說。