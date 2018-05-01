美財長訪中 美媒：中方將釋出利多

2018-05-01 14:00 中央社 台北1日電



美國財政部長梅努欽率領的代表團3日將赴中國大陸展開貿易磋商。媒體報導，中國將承諾向美方削減關稅和放寬監管規定，但分析認為，談判可望紓緩緊張局勢，迅速達成協議的機會卻渺茫。

梅努欽（Steven Mnuchin）昨天表示，預計在3、4日與中方進行貿易對話，議題包括貿易不平衡、知識產權、合資技術和合資企業等，他並稱對談判持樂觀態度。

華爾街日報報導，2天的行程中，美方官員將獲高規格接待，除了與中國國家主席習近平會面外，中國國家副主席王岐山及副總理劉鶴都會接見代表團。

報導說，中方可能「送出大禮」，包括提出開放市場和降低貿易不平衡的多項措施、削減兩成半汽車進口關稅、放寬外國電影入口配額、採購更多美國產品如液化天然氣等。

不過報導稱，美方對中國將做出多大承諾仍抱持懷疑態度，因此計畫採取強硬立場。美方這次沒有如以往慣例，派出先遣隊到中國作初步談判，代表團準備在會面時直接提出美方的關稅計畫，逼使中方盡快行動。

而美方內部也有分歧。報導說，梅努欽積極希望為糾紛降溫，但鷹派的貿易代表萊特海澤（RobertLighthizer）並不支持，他認為美國政府應把精力放在重新修訂「北美自由貿易協定」。

報導認為，代表團此次訪問將為雙方提供紓緩緊張局勢的機會，但美方採取的是具風險的策略，雖可能使中國經濟產生深層次變化，卻也可能加劇中美敵對行為，雙方不太可能藉這次磋商快速解決問題。