陸PMI數字說話 經濟三穩

2018-05-01 01:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ／綜合報導



大陸4月製造業PMI為51.4，較3月下滑0.1。圖為工人在山東某電動車工廠工作。 新華社 分享 facebook 大陸國家統計局昨（30）日公布4月製造業採購經理指數（PMI）為51.4，較3月略低0.1，中國物流信息中心專家組分析，中國經濟整體呈現內需穩、生產穩及就業穩的三穩趨勢。

此外，4月非製造業（服務業）PMI為54.8，比3月上升0.2，表明大陸非製造業總體繼續保持擴張態勢。

中新社報導，從PMI指數來看，「三穩」特徵之一是內需穩。新訂單指數回落主要是因為出口波動。新出口訂單指數較上月回落0.6，但仍然保持在50以上。在新出口訂單指數呈現下行波動情況下，新訂單指數仍然保持在53左右，高於上年同期0.6，表明內需穩定。

二是生產穩。生產指數為53.1，同3月持平。從調查來看，有46.8%的企業反映生產保持平穩。三是就業穩。從業人員指數為49%，幾乎沒有波動。

經濟日報提供 分享 facebook 澎湃新聞網報導，在製造業的部份，依企業規模類型來看，大型企業PMI為52，比上月下滑0.4，但保持在擴張區間；中、小型企業PMI為50.7和50.3，分別比上月上升0.3和0.2，持續位於景氣擴張區間。

中小型企業PMI指數持續上升，顯示國家減稅降費等扶持政策成效顯現，中小企業生產經營形勢向好發展。

從分類指數看，在構成大陸製造業PMI的五個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數，4月數據都高於50的榮枯線，但原材料庫存指數和從業人員指數則低於榮枯線。

在非製造業的部分，分行業類別來看，大陸服務業4月商務活動指數為53.8，比上月上升0.2，顯示服務業呈現穩中有升的發展態勢。從行業大類看，航空運輸業、郵政快遞業、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、網路軟體資訊技術服務等行業的商務活動指數，均位於60以上的高位景氣區間，保持較快擴張。

餐飲業、房地產業商務活動指數繼續位於榮枯線以下，業務總量有所回落。建築業商務活動指數為60.6，雖然比上月微跌0.1，但建築業則延續快速成長態勢。