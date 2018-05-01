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對岸表揚台灣人勞動模範

2018-05-01 01:49經濟日報 記者許依晨／綜合報導

鴻富錦精密總經理陳聰漢 網路照片
鴻富錦精密總經理陳聰漢 網路照片
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大陸當局祭出31條惠台措施，給予台灣人同等待遇，大陸各省陸續跟進響應。五一勞動節之際，包括湖北、山東以及福建等省分，首度評選多名台灣人為當地的「勞動模範」。

大陸國台辦、國家發改委聯合29個部委共同出台端出31條惠台措施，內容涵蓋各領域，範圍之廣前所未見。其中，第17條規定，在大陸工作的台灣人可參加當地勞動模範、「五一」勞動獎章、技術能手、「三八」紅旗手等榮譽稱號評選。

湖北日報報導，來自台灣鴻海的鴻富錦精密工業有限公司總經理陳聰漢當選湖北省級勞動模範，這是台灣人首次當選省勞模。陳聰漢表示，感受到湖北省委省政府對台胞的關心厚愛，今後將以省勞模的標準要求自己，為武漢發展盡一份棉薄之力。今年3月8日，武漢市台協會長蕭永瑞也已首次當選武漢市「三八」紅旗手。

據了解，當選勞模的員工通常會獲得公司加薪或獎金，對公司形象及招募員工都有加分的作用。

山東省27日慶祝五一國際勞動節暨省勞動模範和先進工作者表彰大會在濟南舉行，其中，來自台灣新竹縣的劉竹承最為引人注目。

魯網報導，劉竹承出生於新竹，1997年開始在大陸經商。2011年，時任大陸國台辦主任王毅親自寫信表揚他的慈善事蹟，引起社會高度關注。「這是無價之寶」，劉竹承表示，獲得這一寶貴的榮譽，感到在大陸20幾年所做的事情得到認同，很榮幸。

國台辦勞動節福建

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