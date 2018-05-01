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京東、愛奇藝 聯手衝市占

2018-05-01 02:12經濟日報 記者林宸誼╱綜合報導

京東集團與愛奇藝日前達成線上娛樂與電商網站會員權益互通的獨家戰略合作，打通兩邊的會員體系。用戶只要在愛奇藝和京東的任何一方，購買年度會員就能同時享受兩個平台的會員優惠，藉此擴大市場占有率。

華爾街見聞報導，開通愛奇藝年卡，就能得到京東 Plus 的會員價、運費券禮包、專屬客服、上門退換貨等服務；開通京東 Plus，就能獲得愛奇藝VIP 獨家內容、會員專屬視聽體驗、專屬活動參與等。

據統計，愛奇藝有5億用戶，付費會員有6,100萬用戶。京東未公布付費會員用戶數。

京東Plus會員是京東向核心用戶推出的付費會員服務，京東Plus會員可以享受專享優惠、全年總計人民幣360元運費券、10倍購物回饋、服飾商品九折、免費上門退換貨、專屬客服、專屬購物節等優惠權益。

不過，打通付費會員也讓廠商隨即調高會員費，京東對用戶購買會員年費進行調漲，從原來的人民幣149元調整為人民幣198元，鑽石會員、金牌會員、銀牌會員享受的優惠價格也調漲。新註冊用戶購買會員年費為人民幣299元。

據了解，會付錢當會員的消費者，通常是消費力比較高的族群，為了享有更好的服務而願意出錢加入會員，在競爭日益激烈的大陸電商產業來說，付費會員成為各方爭取的重要客層。

華爾街見聞報導，蘇寧的SUPER會員價格為每年人民幣149元，權益包括在蘇寧購物時享受折扣、獲得運費券與體育觀賽券、享受專屬客服服務，成為PP影視會員等。

不過，也有靠積分來經營會員的成功案例，淘寶在2016年上線超級會員服務，但超級會員資格並不需要付費獲得，而是系統根據使用者的購物積分、信用記錄等自動打分評出。

超級會員可以享受極速退貨退款服務，還能獲得限期優酷土豆會員資格、機票抵用券等福利。2016年7月，阿里的數據顯示，淘寶超級會員數量已有近千萬。

人民幣電商華爾街

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