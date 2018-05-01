北京清華預算1,264億 冠全國

2018-05-01 02:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 許依晨 ／綜合報導



北京清華大學2018年度預算大幅領先其他大學。 （本報系資料庫） 分享 facebook 大陸教育部直屬高等院校（大專院校 ） 2018年預算相繼出爐，根據各大學公布的收支預算總數，共有七所大學年度預算超過人民幣100億元（約新台幣470億元），北京清華大學以269億元（約新台幣1,264億元）預算大幅領先其他大學。

新京報報導，這也是北京清華大學第二次年度預算超過200億元，清華大學2017年度預算為233億元，今年預算較去年增加15%。至於其他預算總數破百億元的大學還有浙江大學、上海交通大學、中山大學、同濟大學、北京大學、復旦大學。

大陸教育部直屬高等院校共有75所，今年預算總數過50億元的有27所，相比去年的24所，略有增加。至於預算不足10億元的有三所，均為藝術類院校，為中央美術學院、中央音樂學院、中央戲劇學院。

排名前十位的多為綜合性大學，但從總體觀察，理工類大學比文科類大學預算更加充足，比如排名後十位的均為文科類，理科類一般排名在中上層。

經濟日報提供 分享 facebook 至於從地域來看，東部高等院校占盡優勢，預算總數排名前十的大學，東部占八席，華中科技大學、武漢大學是躋身前十的中西部大學。放寬至預算總數前20名，中西部大學中，四川大學、西安交通大學、中南大學入圍。

75所高等院校中，除十所大學減少外，其餘65所2018年預算數均有大幅增加。其中以北京大學和天津大學預算縮水較為明顯，北京大學年度預算總數為125億元，比2017年減少近68億元。天津大學今年則為82.8億元，減少約30億元。

增長率較高的學校包括同濟大學、北京化工大學、上海外國語大學、中央音樂學院、中國海洋大學、江南大學、北京中醫藥大學、西安電子科技大學、長安大學，這些學校增長率都超過30%，大多為專業領域性強的院校。

大陸高等院校的資金來源多元化，過去大部分為上級撥款和大學自身收入，現在校友捐贈、社會捐贈等各類「其他收入」越來越多，成為收入中重要的一部分，不過目前捐贈方式非常複雜，有現金、實物、證券等多種形式，未來各校資金如何處理使用，還需逐步完善制度規範。