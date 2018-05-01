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萬科創始人王石新動向…投身環保

2018-05-01 02:12經濟日報 記者杜宗熹╱綜合報導

現年67歲的萬科集團創始人、萬科董事會名譽主席王石，將出任遠大科技集團聯席董事長；這是王石將萬科交棒給郁亮後，時隔十個月，再次有新動向。他將與遠大董事長、總裁張躍一起投身環保事業，並表示萬科和遠大今後會加強合作。

澎湃新聞援引遠大科技集團內部人士表示，王石已於27日的論壇上宣布出任遠大科技集團聯席董事長。這是王石告別萬科300天後，找到了他的新事業，他與好友張躍攜手挺進環保業。

遠大科技主要生產以天然氣為燃料的家用空調器及空氣清淨機等節能產品，遠大科技創立於1988年，員工3,000多人，總部位於長沙。

遠大科技集團官方微信號透露，王石在「遠大科技集團30年感恩論壇—北京分論壇」現場主題演講，王石當時指出，他與張躍的交集始於對環保的共識。

王石2002年去了非洲吉利馬扎羅山，由於氣候變化，沒能見到雪，後來去南極，發現南極也不是想像中那麼冷。這讓王石對環保重要性有了更切身的體會。

報導指出，遠大的環保是很純粹的，實際上，王石是被遠大的環保理念、還有生態農場深深感動；遠大是一家對自己負責，對家人負責，對客戶負責，對供應商負責的企業。萬科和遠大今後會加強合作，王石也邀請在座賓客為實現遠大理想而努力奮鬥。

早在去年8月舉辦的夏季亞布力論壇中，王石摯友、建業集團董事局主席胡葆森曾透露，王石將出任遠大集團聯席董事長，不過在當時並未獲得其確認。當時，王石對此消息回應是捕風捉影；遠大科技集團亦委婉表示，此事屬於商業機密。九個月後，這個商業機密終於揭曉。

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