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騰訊數據中心 藏在貴州山洞

2018-05-01 02:12經濟日報 記者杜宗熹／綜合報導

騰訊貴安七星數據中心施工實景，未來將儲存騰訊最核心的大數據資料。 網路照片
騰訊貴安七星數據中心施工實景，未來將儲存騰訊最核心的大數據資料。 網路照片
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繼鴻海及蘋果等業者進駐貴州設立數據中心後，騰訊進駐貴州的畫面也首度曝光，大陸央視最近在大型直播節目「直播長江」中，首次向外界展示騰訊在貴州貴安七星數據中心的施工實景，未來將儲存騰訊最核心的大數據資料。

騰訊在今年4月1日愚人節當天發出公告說，他們在貴州挖了個山洞，用來放置騰訊最核心的數據。現在看來，騰訊並非開玩笑，騰訊沒有說明投資金額。

新浪科技報導，大陸央視在《新聞直播間》節目中介紹騰訊貴安七星數據中心，這也是一座在貴安新區政府的統籌領導下，按照騰訊的技術要求建設的中心，總占地面積約770畝，山洞面積超過3萬平方公尺，是一個高等級、綠色、高效、備有救災設計的數據中心。

經濟日報提供
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直播畫面中，百公尺高的小山間開鑿出五條山洞，每條山洞的頂部，還有兩個方形豎井。這些看似是公路隧道的山洞，就即將用於儲存騰訊上萬台伺服器的特殊倉庫。

方形豎井則將為倉庫提供散熱、通風功能，提升能源使用率，配合打造綠色數據中心。貴陽涼爽的氣候，結合山洞山體結構和岩層物理特性，其氣流組織特點會將外部自然冷源不斷地送入洞內而不影響洞內設備穩定。在進展最快的2號山洞中，數據處理的核心「IT箱體」已進場。箱體裡包括IT設備、製冷設備、供電設備等。騰訊第四代數據中心技術T-block設備進洞後，可像搭積木一樣，不需要額外建築，快速建設成數據中心。

騰訊數據中心自主研發的第四代創新技術T-block是騰訊七星數據中心的主要特色之一。T-block外觀形似貨櫃箱體，由辦公箱、供電模塊箱、兩個IT模塊箱、製冷模塊箱A和製冷模塊箱B等六大模塊組成。而通過這些箱體的標準化對外接口，可以快速的大規模拼裝對接。採用搭積木方式，全數據中心建設實現模塊化配置及快速拼裝，這也是貴安七星數據中心施工全面提速的原因之一。

除智慧化搭建及管理，騰訊貴安七星數據中心還擁有高隱蔽、高防護、高安全的特點。高隱蔽指中心隱於群山中，核心設備均位於洞內，日常運行無人值守。高防護指中心按國家高等級人防標準建設。高安全指中心實現了網路、主機、業務三級雲端安全布防，應用人臉識別、安防機器人等人工智能技術，部署無人機入侵防控系統，具多重安全保障。

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