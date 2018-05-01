重慶智審平台啟用 辦侵權案快速

2018-05-01 02:35 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



人工智慧應用愈來愈廣泛，法律領域也不例外。近年來，重慶市知識產權糾紛類案件數量不斷上升，今年初重慶市兩江新區知識產權法庭投用「類案智慧專審平台」，利用人工智慧及大數據技術，自動生成庭前文書和結案文書。這是大陸西部第一家利用人工智慧受理知識產權糾紛案件的法庭。

新華社引述重慶市兩江新區知識產權法庭庭長楊麗霞表示，兩江新區知識產權法庭受理的著作權侵權糾紛數量逐年攀升，其中2017年中國音像著作權集體管理協會起訴ＫＴＶ著作權侵權系列案件達1292件，占法庭受理的著作權案件總量的半數以上。而2017年，法庭只有5名辦案法官。

面對這一情況，知識產權法庭借鑑金融借款糾紛處理經驗，利用人工智慧及大數據技術開發完成「類案智慧專審平台」。自今年1月投用以來，該平台已完成30餘件涉ＫＴＶ音樂作品侵權案的文書製作工作。楊麗霞說，法庭希望借此模式簡化知識產權類案件的立案程序，用創新保護創新。

該平台借助圖文識別、自然語義分析等人工智慧及大數據技術，實現從立案到審理的全流程智慧化。當事人通過重慶法院「易訴」平台端口登陸「知識產權糾紛類案智能專審平台」，根據提示錄入相關信息、上傳材料，一鍵生成起訴狀等文書後，即可線上提交法院進行立案審核。

審核通過後，該平台將自動提取當事人基本信息，智慧一鍵生成舉證通知書、開庭傳票等所有庭前文書。而進入審理階段後，類案智審平台可就已抓取的要素信息，自動生成相對應的民事裁定書、民事判決書等結案文書。

當前大陸多個省市已利用人工智慧技術推動辦案更加精準、快捷。