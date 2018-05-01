大陸品牌手機 暢銷歐洲、東南亞

2018-05-01 02:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近年來，以華為、小米、OPPO、vivo為代表的大陸手機品牌，在歐洲、東南亞等地銷售交出亮眼成績單，尤其是華為，不僅是俄羅斯銷量第二的手機品牌，也是西班牙受歡迎的五大智慧手機品牌之一。

人民日報海外版報導，近兩年，中國大陸手機品牌在歐洲很多國家和地區都有不俗表現。西班牙「五日報」近日報導稱，華為已成為西班牙受歡迎的五大智慧手機品牌之一。凱度消費者指數公司的資料顯示，最近半年來，在西班牙銷量最好的11款智慧手機中有6款來自華為，兩款來自小米。

據俄羅斯衛星通訊社報導，2018年2月，華為旗下華為和榮耀兩個品牌的智慧手機在俄羅斯的銷量，首次超過蘋果，僅次於三星。俄羅斯一家門戶網站對13萬名智慧手機用戶進行調查，結果顯示，華為榮耀9和小米Mi6分別獲得「最佳性價比」型號第一、二位。

線上銷售和線下體驗的貼心服務，讓小米手機成為印度市場當之無愧的佼佼者。據IDC最新資料顯示，2017年第四季度，小米在印度市場超越三星，成為市場份額排名第一的手機品牌，前十名中除三星外全被中國大陸廠商的產品占據，中國大陸手機品牌在印度市場份額超過50%。

此外，大陸OPPO手機憑藉22%的市場份額成為越南第二大智慧手機品牌，並以17.2%的市場占有率在東南亞市場位列第二，vivo緊隨其後。

為搶占海外市場，大陸主要手機品牌不斷加強研發與創新。目前，OPPO已在北京、上海、深圳、東莞、美國矽谷、日本橫濱成立六大研究中心。華為2017年共投入897億元人民幣用於研發，未來10年，華為還將以每年超過100億美元的規模持續加大在研發方面投入。小米也在多款手機中投入多項高科技研發技術，小米科技董事長雷軍表示，下一步小米會繼續加大技術創新力度，開發更多智慧產品。