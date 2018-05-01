2025年亞洲智慧城 半數在大陸

2018-05-01 02:35 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



新華社引述全球企業增長諮詢公司弗若斯特沙利文諮詢公司的數據指出，到2025年，亞太地區預計成為智慧能源領域增長最快的地區，而在亞洲超過50%的智慧城市將位於中國大陸。到2025年，智慧城市項目將為中國大陸經濟創造3200億美元價值。

「中國的新型智慧城市建設不再是分領域建設加上智慧的帽子，而是注重在項目啟動前就通過定測設計考慮好跨區域的統籌協調，同時越來越關注市民體驗，平衡滿足各方面需求。」在日前舉辦的第五屆中浦智慧城市高峰論壇上，華為企業ＢＧ中國區智慧城市解決方案總監楊立志說。

楊立志表示，不論是政府同人工智慧企業合作的積極度、跨部門的聯動度，還是對大數據建設的政策重視度，都在不斷推動大陸智慧城市建設產生「１＋１＞２」的化學反應。

曾在美國學習工作十多年後回國的依圖科技首席創新官呂昊認為，相較於西方國家，大陸城市的大體量場景帶來大量應用機會，推動智慧城市解決方案的不斷更新優化。

被稱為「憤怒的小鳥之父」的芬蘭企業家魏皮特近日在參訪位於上海的人工智慧企業依圖時表示，芬蘭本身市場小、人口少，芬蘭企業自然會樂於尋找全球合作機會，希望能同中國大陸人工智慧企業合作，優化城市生活中各個領域。

大陸城市居民對新技術的接受度，也讓大量優秀的人工智慧初創企業獲得發展空間。呂昊表示，人們對新科技的接受不僅速度快、程度高，而且自然而然地讓它們融入自己日常的生活。他說，「這也正是人工智能產業的獨特之處，它離應用非常近，在發現真正的需求、開發出解決的應用後，技術的發展之快會超出你的想像。」