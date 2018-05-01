水晶業者銳減 浦江煥然一新

2018-05-01 02:35 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



有「中國水晶之都」的浙江省浦江縣，近年透過環保整頓，全縣水晶玻璃加工企業從2.2萬多家縮減到1243家，當地環境生態煥然一新，改變浦江人「坐在垃圾堆上數鈔票」的生活形態。

新華社報導，38歲周斌斌沒有想到，有朝一日他能夠在通濟湖邊開一間充滿詩意的民宿，實現自己的夢想。

通濟湖位於浙江省浦江縣。這裡以製造水晶玻璃聞名，產量占全大陸水晶工藝品生產總量的80%以上，被稱為「中國水晶之都」。

水晶玻璃製造技術門檻低，因而這裡成了外來人員的創業天堂。但是，與水晶玻璃產業形成鮮明對比的是，全縣577條大小河流中，90%淪為垃圾河、黑臭河，沿河居民不敢開窗生活。

「上世紀八九十年代，浦江家家戶戶造水晶，但是這种家庭作坊式的生產方式給環境帶來惡劣影響。」周斌斌從23歲開始從事水晶玻璃加工生意，在他的印象中，那時浦江的天是灰濛濛的，一進村子眼睛有時都睜不開，空氣都是刺鼻的氣味。

周斌斌和很多企業主一樣，難以忍受被汙染的環境，而選擇離開家鄉。2004年，他舉家遷往迪拜做水晶玻璃外貿，為當地政府部門和皇室提供個性化定製水晶禮品以及獎盃、獎牌。

「在迪拜，做外貿有30%-50%的利潤。有錢賺，而且生活品質也高，我甚至萌生過定居的念頭。」周斌斌如此說。2015年，回到家鄉商業採購的周斌斌驚訝地發現：過去汙水橫流、空氣汙濁的村子竟煥然一新。

全縣水晶玻璃加工企業從2.2萬多家整治縮減到如今的1243家，實現了統一集聚、環保規範。一位地方官員表示，從千家萬戶、野草瘋長到規範發展，水晶玻璃產業必須轉型。通過關停以及環境整治，依山傍水的山村又恢復秀氣的模樣。

「望著又重新變回清澈的通濟湖，那一刻，我下定決心，要在湖畔打造一家精品民宿。」周斌斌說。第二年，他就在通濟湖邊租兩棟民宅，又把自己的水晶玻璃工廠關掉，全力投入到民宿經營中。