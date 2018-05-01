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小米最快本周申請掛牌

2018-05-01 02:09經濟日報 記者杜宗熹／綜合報導

香港交易所同股不同權制度昨（30）日生效，港媒傳出大陸小米公司已做好在香港掛牌的準備，最快本周就會遞交IPO申請，若審核順利的話，可望在今年6月底至7月初掛牌。

香港信報報導，小米很有可能成為香港同股不同權制度下的第一家上市企業。此次的同股不同權制度讓小米董事長雷軍可以持有特殊股權，擬採用同股不同權股份的投票權上限，即每股特殊股份相當於10股普通股的投票權，讓雷軍可以用最少的持股掌控小米的經營權。

小米本次赴港上市是計劃集資至少100億美元（約新台幣3,000億元），並有望成為今年全球最大型的科技新股。彭博指出，小米的上市或成為香港史上最大的IPO，屆時很可能引發香港市場新一輪「錢荒」。

消息人士透露，小米的上市籌備工作已進入最後階段，並很有可能於本星期遞交上市申請。

有私募基金界人士指出，小米的上市前股權交易於上周結束，但以最近期交易作價對應的公司估值，仍未能突破此前650億至700億美元水平，上述人士對小米上市前交易作價「有點失望」，原先期望上市前估值衝上約800億美元，真正上市時市值能達1,000億美元。

小米創辦人雷軍日前承諾，今年起小米旗下的手機，物聯網及各種生態鏈產品等硬體業務的綜合淨利潤率不會超過5%。

小米香港交易所雷軍

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