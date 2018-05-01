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陸股解碼／金融、安控 長線有撐

2018-05-01 02:09經濟日報 許廷全

港股昨（30）日大漲1.74%，一來有市場信心回穩、國際情勢加分、政策撐腰，以及利多消息等支撐，一方面又加上有中港銀行首季財報報佳音等激勵下，港股大漲527點，收在30,808點。

五一小長假，陸股休市，節前中國股市在成長股帶動下，盤勢雖有撐，但在美國十年期公債殖利率攀高、對市場心理構成壓力，加上美中貿易談判諸多消息面形成干擾，盤面上消費股亦面臨短線波動獲利賣壓，壓抑節前盤勢，預期假期消息面將會牽動市場的走勢。

不過，隨著美股回穩、重要科技股財報表現搶眼、兩韓會談區域穩定，以及中國證監會29日凌晨公布《外商投資證券公司管理辦法》，開放當地外資券商股權比率將可不受限制，被視為A股納入MSCI前最重要暖身動作等利多消息，提前為市場增添信心。

回到基本面，在宏觀經濟數據方面，剛公布的4月官方製造業 PMI 為 51.4，小幅高於市場預期，其中包括：新增訂單指數和生產指數也都高於50，顯示中國國企、大型企業的增長前景，仍屬穩定，且生產狀況仍處於擴張階段。

展望後市，美中貿易談判角力，雖對短期盤面帶來一定程度的干擾，難免壓抑盤面或特定類股的表現，但整體來看，盈餘增長仍偏向正向，故中長期仍可聚焦中長期改革政策與產業成長機會策略上，可留意金融、安控、汽車零組件、旅遊及醫藥通路等投資機會，同時可檢視低於預期的電子零組件族群。

(作者是安聯中國策略基金經理人)

財報

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