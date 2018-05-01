港IPO新制加持 行情爆發

2018-05-01 02:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



港交所昨（30）日起開放同股不同權公司的上市申請。 報系資料照片 分享 facebook 港交所昨（30）日起開放同股不同權公司的上市申請，香港交易所行政總裁李小加說，改革後的香港市場可以像美國市場一樣，擁抱新經濟公司，在不同投票權架構和收入門檻方面不再存在制度上的重大障礙。

受到同股不同權上路影響，港股在4月最後一個交易日行情爆發，昨天恆生指數開高走高，收在30,808.45，上漲1.74%。

鳳凰財經報導，李小加撰文指出，香港更接近大陸市場，在文化、語言和交易習慣上「更接中國地氣」，而互聯互通使在港上市的公司可以直接引入大陸投資者。新制度設計讓香港市場比起美國市場具有巨大的資金吸引力和優勢。

李小加說，香港處於美國與大陸市場兩者間，國際化，又了解中國的國情。上市改革後的香港，比美國更溫暖，更像家。比大陸更開放、更市場化、更國際化。

不過，李小加對新例實行後有兩大顧慮：一、如何界定新經濟；二、如何控制無營收生物科技公司的投資風險。

香港經濟日報報導，李小加表示，如何界定可以採用不同投票權架構上市的新經濟公司，到底怎樣定義新經濟？這是一門藝術，不是科學。監管者會盡量找尋正確答案，檢視新規的運作情況及個案，致力與各界完善制度，表明市場要給監管者一定的容錯空間。

他提醒，沒營收的生物科技公司屬於高風險，高收益的投資族群，故只適合較有經驗的成熟投資者。當初為此類公司設定上市門檻時，特別咨詢很多業內專家，盡量平衡風險控制及豐富投資機遇，同時對生物科技企業的除牌程序制定更嚴格的規定，防止借殼炒股。

港股上市制度改革經歷五年才完成，但中國存託憑證（CDR）試點數月內便出爐，兩地市場競爭將加劇。李小加回應，他不認為CDR計劃是為了跟香港競爭而推出，對於已在國際市場上市的大型企業，一旦被選中參與CDR試點卻不能與國際市場自由流通，企業未來必定會考慮在港上市。