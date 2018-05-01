中國東盟動漫產業 合作潛力大

2018-05-01 02:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「2018中國-東盟博覽會動漫遊戲展」4月29日在廣西南寧國際會展中心開幕。馬來西亞艾尼蒙斯特工作室首席執行官紀勇彬受訪表示，「中國有龐大的人口體量，動漫消費需求很大，產品消費能力強，這對馬來西亞動漫企業而言具有很大吸引力。」

中新社報導，本屆動漫遊戲展展覽總面積達20000平方公尺，突出展示適合中國-東盟（東協）市場的優勢動漫遊戲產品及衍生品。展會吸引中國大陸、衣索比亞、喀麥隆、義大利、印度及東盟十國等18個國家的動漫文化機構和企業參與。其中，包括艾尼蒙斯特工作室在內的9家馬來西亞動漫企業組團參展。

「馬來西亞的動漫企業都在摸索適合在中國落地的動漫產品。」紀勇彬說，目前，由其所在的動漫工作室製作的動畫片「元素英雄小波波」已成功在騰訊視頻網站上線，僅4個月時間，這部52集的動畫作品播放總量約達2500萬次，成為馬來西亞動漫作品在中國大陸落地的成功案例。

「我們現在是中國動畫片『少年錦衣衛』在馬來西亞的獨家發行商。」馬來西亞皮克斯來製作公司首席運營官謝汶峰說，從2017年4月開始，其所在公司陸續和杭州、廣州、深圳、北京四地的動漫遊戲公司建立合作，共同製作動畫作品供應馬來西亞市場。

他認為，中國文化在全球有龐大的粉絲群體，這為動漫產品內容生產提供豐富的素材和受眾基礎；隨著中國大陸官方對動漫產業的支持力度增大，越來越多的大陸企業願意投入資金開發動漫產品。

東盟動漫企業積極尋求合作夥伴的願望，得到不少大陸企業的回應。廣西中視嘉猴影視傳媒投資有限責任公司副總經理蒙紅梅表示，該公司2017年與泰國輝煌國際集團簽訂1000萬元人民幣的動漫合作專案，雙方共同搭建影視作品製作、版權代理、動漫周邊產品推廣銷售等合作平台。

她透露，今年8月，以中國一級保護珍稀野生動物白頭葉猴為原型，廣西山水、壯族文化為背景製作的動畫作品「白頭葉猴之嘉猴壯壯」將在泰國當地電視台播出，試水泰國動漫市場。